चेहरे के अनवांटेड बालों से परेशान हैं तो डॉक्टर ने शेयर की ये प्रैक्टिकल सलाह
चेहरे पर अनचाहे बाल निकलना स्टार्ट हो गए हैं तो केवल इन्हें वैक्सिंग से हटाने पर विचार ना करें बल्कि अपनी हार्मोनल और मेटाबॉलिक हेल्थ पर काम करें। इस बारे में आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया कि कौन से 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपके काम सकते हैं।
चेहरे पर उगने वाले काले-कड़े बालों से काफी सारी महिलाएं दिन पर दिन परेशान होती नजर आ रही है। इन बालों के निकलने के कई कारण जिम्मेदार होते हैं। जिनके लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है। किसी भी फेस पैक या हेयर रिमूवल टेक्निक से बाल निकल जाते हैं लेकिन वो दोबारा से आते हैं और वैक्सिंग, रेजर, थ्रेडिंग इसका पर्मानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे में आयुर्वेदिक डॉक्टर आरजू की सलाह आपके काम आ सकती है। दरअसल, इस डॉक्टर ने इंस्टाग्राम पर अनवांटेड फेशियल हेयर के लिए कुछ सॉल्यूशन शेयर किया है। जिसे अगर फॉलो किया जाए तो इन अनचाहे बालों से छुटकारा मिल सकता है।
डॉक्टर ने बताए 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन
आयुर्वेदिक डॉक्टर आरजू ने इंस्टाग्राम पर 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन शेयर किए हैं। जो गट हेल्थ, हार्मोनल इंबैलेंस पर काम कर इन अनचाहे बालों को कम करने में मदद करते हैं।
खाने में फाइबर की पूर्ति जरूरी है
डॉक्टर का कहना है कि अनवांटेड हेयर फ्री टेस्टेस्टेरोन के बढ़ने से होता है और इसे कम करने के लिए प्रोटीन से ज्यादा फाइबर की मात्रा खाने में लेना जरूरी है। फाइबर गट हेल्थ और मेटाबॉलिक हेल्थ दोनों को सपोर्ट करता है। इसलिए साबुत अनाज, दाल, फलियां, ओट्स, सब्जियां, फल रोजाना कम से कम 25-30 ग्राम फाइबर खाने में ऐड करें।
स्पियरमिंट टी पीना
फेशियल हेयर को रिड्यूस करना है तो एंड्रोजन लेवल को बैलेंस करना जरूरी है और इसके लिए रोजाना स्पियरमिंट टी पिएं। स्टडी में भी इस बात का पता चला है कि दिन में दो बार स्पियरमेंट टी पीने वाली महिलाओं में फ्री और टोटल टेस्टोस्टेरोन में कमी देखी गयी है।
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है
सप्ताह में कम से कम 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है। इस के साथ ही स्क्वाट्स, लंजेज, रो और पुशअप्स। ये एक्सरसाइज इंसुलिन सेंसिटिविटी और मेटाबॉलिक हेल्थ पर असर डालता है। पीसीओएस में इंसुलिन सेंसिटिविटी को कंट्रोल करना जरूरी है, जिससे एंड्रोजन लेवल को मैनेज किया जा सके।
लोमास्थानम ऑयल लगाएं
चेहरे पर उगे हुए फेशियल हेयर को कम करने के लिए आयुर्वेदिक लोमस्थानम तेल लगाना स्टार्ट कर दें। ये तेल इन फेशियल हेयर को कम करेंगे।
लेजर हेयर रिडक्शन करवाएं
इसके साथ ही जो बाल चेहरे पर पहले से ही कड़े और घने हो गए हैं उन्हें कम करने के लिए लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट लेना सही होगा। क्योंकि अपने मेटाबॉलिक और हार्मोनल हेल्थ पर काम करने के साथ उगे हुए बालों को हटाने के लिए सही इफेक्टिव ट्रीटमेंट की जानकारी भी जरूरी है। इसलिय फेशियल हेयर को हटाने के लिए लेजर हेयर रिडक्शन ट्राई करें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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