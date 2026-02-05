कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो रोज कितनी देर वॉक करें? टहलना नहीं..डॉक्टर से जानें सही तरीका!
डॉ अर्पित सैनी बताते हैं कि नियमित रूप से वॉक करना कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का एक आसान और इफेक्टिव तरीका है। लेकिन सिर्फ टहल लेना ही काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से और सही समय तक वॉक करना जरूरी है।
आजकल का खानपान और ओवरऑल लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा हो गया है कि हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या कॉमन होती जा रही है। यही बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल धीरे-धीरे दिल की बीमारियों, ब्लॉकेज और यहां तक कि हार्ट अटैक की वजह बनता है। इसलिए दवाइयों के साथ-साथ अपनी जीवनशैली में बदलाव करना भी बेहद जरूरी है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए डॉ अर्पित सैनी बताते हैं कि नियमित रूप से वॉक करना कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का एक आसान और इफेक्टिव तरीका है। लेकिन सिर्फ टहल लेना ही काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से और सही समय तक वॉक करना जरूरी है। उन्होंने इस विषय में विस्तार से बताया है, आइए जानते हैं।
कोलेस्ट्रॉल कम करने में कैसे मदद करती है वॉक?
डॉ अर्पित सैनी बताते हैं कि अगर आप नियमित रूप से वॉक करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करने में वाकई हेल्प मिलती है। वॉक करने से शरीर में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL कम होने लगता है, वहीं गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL की मात्रा बढ़ने लगती है। नियमित रूप से टहलने पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, फैट धीरे-धीरे कम होने लगता है। वेट मैनेजमेंट में भी मदद मिलती है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में अहम भूमिका निभाता है।
कितनी देर वॉक करना है फायदेमंद?
डॉक्टर कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए रोजाना 30-45 मिनट तक कि वॉक जरूर करें। आपको केवल टहलना नहीं है, बल्कि थोड़ी तेज गति में वॉक करना है। अपनी स्पीड कम से कम इतनी तेज रखें कि आपकी हार्ट बीट बढ़े और सांस फूलने लगे। ऐसा करने से शरीर ज्यादा कैलोरी भी बर्न करता है। हालांकि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 20 मिनट का टारगेट बना सकते हैं और गति को थोड़ा कम रख सकते हैं।
खाने के बाद वॉक करना है सबसे फायदेमंद
डॉ अर्पित कहते हैं कि सबसे अच्छा रहता है जब आप खाने के बाद वॉक करते हैं। आपको ज्यादा देर नहीं सिर्फ 10-15 मिनट की वॉक करनी होती है। इससे आपके LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल 10-15 परसेंट तक कम आते हैं। साथ ही ट्राइग्लिसराइड लेवल भी काफी हद तक कम हो जाते हैं।
वॉक के साथ-साथ डाइट पर ध्यान देना जरूरी है
आखिर में डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको सिर्फ वॉक पर ही निर्भर नहीं होना है, बल्कि अपनी डाइट में भी बदलाव करना है। अपनी डाइट में कार्ब्स की मात्रा कम करें, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, फैट नॉर्मल रखें, ओमेगा थ्री फैटी एसिड शामिल करें और पानी अच्छी मात्रा में पीएं। इसके अलावा स्ट्रेस फ्री रहें और रोजाना 7-8 घंटे की गहरी नींद जरूर लें। जब आप वॉक के साथ-साथ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में ये छोटे-छोटे बदलाव करेंगे तो वेट लॉस में हेल्प मिलेगी, जिससे आपकी लिपिड प्रोफाइल काफी हद तक इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
