विटामिन बी 12 की कमी से शरीर में होने लगती है ये परेशानी, इन बीमरियों का भी रहता है खतरा

Vitamin B12 Deficiency: विटामिन बी 12 की कमी होने पर शरीर में कई तरह के लक्षण दिखते हैं। जिसमे हाथ-पैर सुन्न होने, झुनझुनी चढ़ने जैसी समस्या सबसे ज्यादा कॉमन है। लेकिन इसके साथ ही 5 और लक्षण विटामिन बी 12 की कमी से होते हैं।

शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन और मिनरल्स का मिलना जरूरी है। नहीं तो बॉडी ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है। अगर शरीर बहुत थका हुआ और हाथ-पैर में सुन्नपन महसूस हो रा है तो ये शरीर में विटामिन बी 12 की कमी का संकेत देता है। दरअसल, ये एक ऐसा विटामिन है जिसे बॉडी खुद से नहीं बना सकती है उसके इसके लिए हमें पूरी तरह से डिपेंट रहना ड़ता है। लेकिन सबसे खास बात कि खाने-पीने की बहुत कम चीजों में विटामिन बी 12 होता है। जिसकी वह से इसकी कमी इंसानों को ज्यादा महसूस होती है। लेकिन काफी सारे लोग इस कमी से अनजान ही रहते हैं। अगर शरीर में ये लक्षण दिख रहे हैं तो विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है।

लगातार थकान जो जाती ही नहीं है लगातार पर्याप्त मात्रा में सोने और नींद पूरी होने के बाद भी अगर थकान महसूस होती रहती है तो ये विटामिन बी 12 का संकेत हो सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ 2024 ने बताया है कि अगर थकान का कोई कारण नहीं दिख रहा और एज 50 के अंदर है तो ये विटामिन बी 12 की कमी के कारण हो सकता है। दरअसल, विटामिन बी 12 रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए सबसे जरूरी होता है। ये ब्लड सेल्स ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में करता है लेकिन बिना पर्याप्त विटामिन बी 12 के ऑक्सीजन की सप्लाई कोशिकाओं तक नहीं हो पाती है और वो थक जाती हैं।

हाथ-पैर में झुनझुनी, सुन्नपन हाथ पैर में झुनझुनी सी चढ़ी रहती है या शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाता है तो ये विटामिन बी 12 का संकेत देता है। विटामिन बी 12 माइिन शीथ के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है जो कि नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है। जब विटामिन बी 12 का लेवल गिर जाता है तो नर्व्स मालफंक्शन का शिकार हो जाती हैं और कई बार पिन चुभने का सेंसेशन बॉडी में होने लगता है। आमतौर पर वेजिटेरियन डाइट से विटामिन बी 12 की कमी पूरी नहीं होती है। इसके लिए फोर्टीफाइड प्लांट बेस्ट मिल्क, सालमन, ट्रूट की मदद से कमी को दूर किया जाता है।

स्किन में पीलापन स्किन में पीलापन या फीकापन विटामिन बी 12 की कमी का संकेत होता है। रेड ब्लड सेल्स के ठीक से काम ना करने और शरीर में बिलीरुबिन के रिलीज होने की वजह से स्किन का कलर पीला और कई बार एनीमिया की वजह से फीका दिखता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों को बिना लिवर डिसीज के पीलिया हो रहा उनमे विटामिन बी 12 का लेवल लो पाया गया।

मूड स्विंग, डिप्रेशन और याददाश्त कमजोर होने की समस्या विटामिन बी 12 का असर केवल शरीर पर ही नहीं होता बल्कि ये दिमाग पर भी असर करता है। 2024 की हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी में पता चला कि विटामिन बी 12 की कमी मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन और चिड़चिड़ेपन से कनेक्टेड है। दरअसल, विटामिन बी 12 न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरेटोनिन और डोपामाइन को बनाने के लिए जरूरी होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर मूड को रेगुलेट करने और कॉग्नीटिव फंक्शन के लिए होता है। 2025 में पब्लिश क्लीनिकल रिव्यू में बताया गया कि लगभग 25 प्रतिशत बूढ़े लोगो में डिप्रेशन के साथ विटामिन बी 12 की कमी पाई गई।

मुंह के छाले और जीभ में सूजन जीभ में सूजन और जलन की समस्या को ग्लॉसीटीस कहते है। ये मुंह के अल्सर यानी छाले विटामिन बी 12 की कमी के संकेत होते हैं।