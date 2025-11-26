विराट कोहली का फेवरेट सुपरफूड सलाद, 5 चीजों से बनकर हो जाता है तैयार

संक्षेप: Virat Kahli Favorite Superfood Salad: विराट कोहली को दिनभर एनर्जेटिक और लाइट रखने में हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर ये सलाद मदद करता है। जिसे बनाने के लिए किचन के सिंपल इंग्रीडिएंट्स की जरूरत होती है।

विराट कोहली रांची में वनडे मैच की सीरीज के लिए पहुंच गए हैं। फिटनेस के मामले में वो 37 की उम्र में भी आगे हैं। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और वर्कआउट के साथ उनकी फिटनेस में डाइट का भी अच्छा खासा योगदान है। पूरी तरह से वेजिटेरियन विराट सिंपल फूड को खाकर एनर्जी से भरपूर और फिट रहते हैं। जैसे विराट का फेवरेट ये सिंपल सा सलाद। जिसे बनाने के लिए बहुत सारे फूड्स की जरूरत नहीं। बस 5 चीजों को मिलाकर सुपर हेल्दी सलाद बनकर तैयार हो जाएगा और ये पूरे दिन एनर्जी भी देगा।

विराट कोहली का सबसे आसान सलाद कर्ली टेल के साथ चैट में मिस्टर कोहली ने अपने सुपर फूड सलाद के बारे में बताया था। जो उनके डेली डाइट का हिस्सा है। विराट ने बताया कि वेजिटेरियन बनने के बाद से ही वो अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करते हैं जो लाइट हो और पावरफुल हो, जिससे उन्हें ढेर सारा न्यूट्रिशन मिले। अपने सलाद को विराट ने मोस्ट बैलेंस्ड मील्स बताया। जो बॉडी को हर तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा।

15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा सलाद इस सलाद को बनाने में मात्र 15 मिनट लगेंगे। साथ ही इसमे मौजूद इंग्रीडिएंट्स घर की रसोई में आसानी से मिल जाते हैं। सबसे पहले पालक या सलाद के पत्तों को लें। इन पत्तों का बेस तैयार करें। उसके ऊपर कटे हुए खीरे, टमाटर और गाजर को रखें। ऊपर से काबुली चना डालें और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन डालें। एवाकॉडो के कुछ स्लाइस के साथ मुठ्ठीभर नट्स या सीड्स। ये नट्स या सीड्स सलाद के टेक्सचर को चेंज करेंगे और साथ ही न्यूट्रिशन भी ऐड करेंगे। फाइनली ऊपर से थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और नींबू का रस ड्रेसिंग के लिए डालें।