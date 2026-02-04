Hindustan Hindi News
Virat Kohli Drink Pickle Juice during match know here Health Benefits
विराट कोहली ने मैच के बीच पिया हरा जूस, जानें क्या है ये ड्रिंक और इसे पीने के फायदे

संक्षेप:

क्रिकेटर विराट कोहली को मैच के बीच में एक सीक्रेट ड्रिंक पीते हुए देखा गया और उसके बाद फैंस ने इसे एनर्जी ड्रिंक-दवा कहना शुरू कर दिया। चलिए हम आपको बताते हैं विराट मैच के बीच कौन सा ड्रिंक पीते हैं और क्यों?

Feb 04, 2026 04:15 pm IST Deepali Srivastava
पिकल जूस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में शायद पिकल का मतलब अचार निकला होगा। लेकिन यहां पर अचार वाले पिकल की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये जूस कुछ और है। क्रिकेटर विराट कोहली को अक्सर मैच के बीच ब्रेक लेते हुए हरे रंग का पिकल जूस पीते देखा गया है। चलिए आज आपको बताते हैं आखिर क्रिकेटर ये जूस क्यों पीते हैं और इसे पीने से क्या फायदे होते हैं? साथ ही ये जूस किन लोगों को पीना चाहिए और किसे इससे परहेज करना चाहिए?

क्या है पिकल जूस

दरअसल, हाल ही में इंदौर के होल्कर स्टेडियम में मैच के दौरान क्रिकेटर विराट कोहली को मैच के बीच में जूस पीते हुए देखा गया। जूस पीने से पहले विराट थके हुए दिख रहे थे लेकिन इसे पीने के बाद उनके फेस पर एक्टिवनेस और शरीर में एनर्जी साफ दिख रही थी। ऐसे में लोगों ने समझा कि वह एनर्जी ड्रिंक या कोई कड़वी दवा पी रहे हैं। दरअसल, विराट ने जो पिकल जूस पिया था, वो खीरे, गाजर या चुकंदर जैसी सब्जियों से बनता है। इसका स्वाद नमकीन व खट्टा होता है। इसमें सब्जियों के साथ पानी, नमक और एपल साइड विनेगर भी डाला जाता है। इन सब्जियों को इस पानी में भिगोकर रखते हैं, जिससे मिनरल्स पानी में घुल जाते हैं। यह जूस नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है।

क्या होता है फायदा

सीनियर डाइटीशियन डॉ. पूनम तिवारी का कहना है कि पिकल जूस मिनरल्स से भरपूर होते हैं। इसमें सोडियम होता है और चीनी बिल्कुल नहीं होती। बाजार में मिलने वाले पिकल जूस में शुगर मिलाई जाती है। इसे पीने से मसल्स पेन में फौरन आराम मिलता है। ज्यादातर खिलाड़ियों को पिकल जूस पीने के लिए दिया जाता है। इससे जोड़ों का दर्द, थकान, मसल्स क्रैम्पस में फौरन राहत मिलती है। इसे पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है, थकान, कमजोरी से राहत मिलती है, ये गट हेल्थ को सपोर्ट करता है।

किन लोगों को पीना चाहिए?

हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज, अल्सर, एसिडिटी और गैस की समस्या से परेशान लोग पिकल जूस बिल्कुल न पिएं। इससे ये समस्या और हो सकती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के पिकल जूस नहीं लेना चाहिए। सिर्फ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने वाले, खिलाड़ियों को पिकल जूस पीना चाहिए।

कब पिएं

पिकल जूस रोजाना पीने से बचें। इसे हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार ही पिएं, वरना इसके साइ़ड इफेक्ट्स भी हैं। इसे ज्यादा पीने से पेट में जलन, उल्टी, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी पर दबाव और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसे सिर्फ 1-2 चम्मच ही पीना है।

कैसे बनाएं ये जूस-

-कांच का एक साफ जार लें।

-उसमें खीरा, गाजर या चुकंदर जैसी सब्जियां काटकर डालें।

-1 कप पानी में 1 छोटा चम्मच नमक मिलाकर घोल बना लें।

-फिर इसमें 1–2 चम्मच सेब का सिरका मिला सकते हैं।

-जार को ढककर 1–2 दिन नार्मल रूम टेम्परेचर पर रखें।

-इसके बाद फ्रिज में रख दें। बस ये बनकर तैयार हो जाएगा।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में 5 साल से बतौर डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में 8 वर्षों का अनुभव रखने वाली दीपाली ने डिजिटल मीडिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। एंटरटेनमेंट बीट में रुचि होने के साथ-साथ लाइफस्टाइल के प्रमुख सेक्शंस जैसे किचन हैक्स, हेल्थ, ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। वह हेल्थ और फिटनेस जैसे विषयों पर रिसर्च-आधारित और एक्सपर्ट-वेरिफाइड जानकारियां पाठकों तक पहुंचाती हैं। दीपाली साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Mathematics) हैं और उन्होंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी हासिल की है। और पढ़ें
Health Tips

