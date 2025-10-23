दिल के डॉक्टर ने बताया 5 चीजें वो भूलकर भी नहीं खाते, लिस्ट में शामिल है ये ‘हेल्दी फूड’

संक्षेप: 5 Foods that cardiologist share he would not eat: अमेरिका के कैलिफोर्निया बेस्ड कॉर्डियोलॉजिस्ट ने वीडियो शेयर कर बताया ऐसे 5 फूड्स जिन्हें वो भूलकर भी नहीं खाते हैं। इनमे हेल्दी माने वाले फूड्स भी शामिल है।

हेल्दी रहने के लिए मार्केट में मिल रहे कुछ हेल्दी फूड्स को डाइट में शामिल करने की आदत है। जैसे प्रोटीन बार, आर्टीफिशियल स्वीटनर। तो जरा इस डॉक्टर की बात भी सुन लें। जो खुद के हेल्दी होने के राज को लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मार्केट में बिक रहे किसी भी हेल्दी प्रोडक्ट को डाइट में शामिल करने से पहले उसकी पूरी जांच करना जरूरी है। क्या सच में नेचुरल और रोजमर्रा के ट्रेडिशनल फूड्स को छोड़कर इन्हें खाना हेल्दी है। कैलिफोर्निया में एक इंटरवेशनल कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय भोजराज ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है। जिसमे बताया है कि 5 चीजें जो वो कभी नहीं खाते।

कॉर्डियोलॉजिस्ट ने शेयर की ना खाने वाले फूड की लिस्ट यूएस के कैलिफोर्निया में लगुना इंस्टीट्यूट ऑफ फंक्शनल मेडिसिन के फाउंडर डॉक्टर संजय भोजराज ने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की है। फंक्शनल कॉर्डियोलॉजिस्ट होने के साथ वो किन चीजों को खाने से परहेज करते हैं। जिसमे प्रोटीन बार भी शामिल है। देख लें कॉर्डियोलॉजिस्ट के तौर पर किन फूड्स को नहीं खाते डॉक्टर।

सीड ऑयल (कैनोला, सोयाबीन और कॉर्न ऑयल) डॉक्टर भोजराज बताते हैं एक बार ये तेल गर्म हो जाते हैं और रिफाइंड किए जाते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जिसे खाने से आर्टरी और कोशिकाओं के अंदर ना दिखने वाली सूजन पैदा करते हैं। मैंने इन तेल को सालों पहले ऑलिव ऑयल, एवाकॉडो ऑयल, ग्रासफेड घी औ बीफ टालो के साथ रिप्लेस कर दिया है।

डाइट फूड या जीरो शुगर प्रोडक्ट आर्टीफिशियल स्वीटनर ब्रेन और गट को ऐसा सोचने पर मजबूर करते हैं कि शुगर मिल रही है। इससे इंसुलिन के रिस्पॉन्स करने के प्रोसेस में कन्फ्यूजन होता है और मीठा खाने की क्रेविंग बढ़ती है। इसलिए अगर कुछ मीठा खाने का मन करता है तो मैं रियल फ्रूट खाता हूं जैसे खजूर या फिर रॉ हनी। कम से कम इन रियल शुगर को खाकर बॉडी को पता होता है कि इनका क्या करना है।

फ्लेवर्ड योगर्ट मार्केट में मिलने वाली अलग-अलग फ्लेवर की योगर्ट को खाना सबसे अनहेल्दी है। क्योंकि ये लगती तो हेल्दी हैं लेकिन इनमे किसी डेजर्ट से ज्यादा शुगर होती है। फ्लेवर्ड योगर्ट की बजाय कॉर्डियोलॉजिस्ट प्लेन ग्रीक योगर्ट उस पर फ्रेश बेरीज और दालचीनी स्प्रिंकल करके खाना पसंद करते हैं।

प्रोटीन बार डॉक्टर भोजराज के मुताबिक ज्यादातर कैंडी बार सीड ऑयल और सीरप से भरी होती हैं। जिसे खाकर गट में ब्लोटिंग होती है। इसलिए मैं मुट्ठीभर नट्स, उबले अंडे खाना ज्यादा पसंद करता हूं।