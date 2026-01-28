बार-बार पेशाब रोकने की आदत क्यों है खतरनाक? जानें यूरोलॉजिस्ट की राय
लंबे सफर, क्लासरूम या परीक्षा के दौरान पेशाब रोकना आम आदत बन चुकी है। लेकिन यूरोलॉजिस्ट के अनुसार यह आदत सिर्फ असहज नहीं, बल्कि ब्लैडर और किडनी के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर काम, पढ़ाई या सफर के दौरान अपनी शारीरिक जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। इन्हीं आदतों में से एक है पेशाब को लंबे समय तक रोकना, जिसे कई लोग मामूली परेशानी समझकर टाल देते हैं। क्लासरूम में बैठे छात्र हों, परीक्षा दे रहे कैंडिडेट्स या लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोग- अक्सर सुविधा ना होने या समय बचाने के लिए वॉशरूम ब्रेक को टाल दिया जाता है। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह आदत सिर्फ असहजता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे-धीरे ब्लैडर और किडनी की सेहत को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है।
यूरोलॉजिस्ट के अनुसार, बार-बार पेशाब रोकने से इंफेक्शन का खतरा बढ़ता है, किडनी पर दबाव पड़ता है और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। सही समय पर वॉशरूम जाना और पर्याप्त पानी पीना, ब्लैडर व किडनी को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1. यूरिन इन्फेक्शन (UTI) का खतरा बढ़ता है
- डॉ. वामसी कृष्णा के अनुसार, बार-बार पेशाब रोकने से यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है।
- पेशाब लंबे समय तक ब्लैडर में रुका रहने से बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिलता है।
- महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं, लेकिन पुरुष भी सुरक्षित नहीं।
- UTI के लक्षणों में जलन के साथ पेशाब, बुखार और पेट के निचले हिस्से में दर्द शामिल हैं।
2. किडनी पर पड़ता है सीधा असर
- अगर पेशाब रोकना रोज की आदत बन जाए, तो यह किडनी के लिए खतरनाक हो सकता है।
- बार-बार पेशाब रोकने से यूरिन वापस किडनी की ओर जा सकता है (Vesicoureteral Reflux)।
- इससे किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
- लंबे समय में किडनी डैमेज का जोखिम बढ़ सकता है।
- डॉक्टर समय-समय पर जांच कराने की सलाह देते हैं।
3. पानी कम पीना स्थिति को और बिगाड़ता है
- डॉ. कृष्णा बताते हैं कि खासकर छात्र परीक्षा के दौरान पानी कम पीते हैं।
- कम पानी पीने से यूरिन ज्यादा गाढ़ा हो जाता है।
- यह ब्लैडर को इरिटेट कर सकता है।
- किडनी स्टोन बनने का खतरा भी बढ़ जाता है।
4. दिमागी तनाव और फोकस पर असर
- पेशाब रोकने का असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता।
- भरा हुआ ब्लैडर दिमाग को लगातार संकेत भेजता रहता है।
- इससे ध्यान भटकता है और हल्का मानसिक तनाव बना रहता है।
- समय पर वॉशरूम ब्रेक लेने से अलर्टनेस और प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है।
लेखक के बारे में
