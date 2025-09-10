विटामिन डी की कमी से शरीर में दिखते हैं ये अनजाने से लक्षण, लोग कर देते हैं इग्नोर unusual signs of vitamin d deficiency most people ignore know about it, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थunusual signs of vitamin d deficiency most people ignore know about it

विटामिन डी की कमी से शरीर में दिखते हैं ये अनजाने से लक्षण, लोग कर देते हैं इग्नोर

Vitamin D deficiency: विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियों को कमजोर होने की समस्या तो सभी जानते हैं। लेकिन विटामिन डी की कमी शरीर में होने पर ऐसे लक्षण दिखते हैं। जिन्हें लोग अक्सर दूसरी बीमारियां समझकर इग्नोर कर देते हैं। जिससे राहत मिलने में देर होती है। 

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 12:23 PM
share Share
Follow Us on
विटामिन डी की कमी से शरीर में दिखते हैं ये अनजाने से लक्षण, लोग कर देते हैं इग्नोर

विटामिन डी शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि प्रोटीन। विटामिन डी की मदद से ही शरीर की हड्डियों को मजबूती मिलती है। कैल्शियम को बॉड में अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। यहीं नहीं विटामिन डी इम्यून सिस्टम, मसल्स और ब्रेन सेल्स को भी मजबूत बनाता है। जिससे इनका फंक्शन आसान होता है। विटामिन डी सनलाइट से पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। लेकिन शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियों में कमजोरी के अलावा ब्रेन फंक्शन में रुकावट पैदा होती है बल्कि इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक होने लगता है। इसलिए शरीर में दिखने वाले ये अनजान से लक्षण कई बार विटामिन डी की कमी की ओर इशारा करते हैं

गर्दन में टाइटनेस या मसल्स में जकड़न

अगर आपक अक्सर गर्दन में टाइटनेस और मसल्स में जकड़न सी महसूस होती है। तो ये विटामिन डी की कमी का इशारा होती है। क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को ठीक तरह से अब्जॉर्ब नहीं होने देती। जिसकी वजह से मसल्स में क्रैम्प होना, मसल्स में चोट लगना और कई बार मसल्स में टेंशन होने लगती है। खासतौर पर गर्दन और कंधे पर।

रेस्टलेस लेग क्रैम्प्स

अगर किसी को रेस्टलेस लेग क्रैम्प्स की शिकायत रहती है तो इसका सीधा कनेक्शन लो कैल्शियम और मैग्नीशियम लेवल से होता है। और अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का अब्जॉर्ब्शन कम हो जाता है। जिसकी वजह से रात को पैरों में तेज दर्द महसूस होता है।

बालों का झड़ना और एडल्ट एक्ने

अगर किसी इंसान को तीस की उम्र के बाद भी चेहरे पर मुंहासे और एक्ने निकल रहे हैं तो इसका कारण विटामिन डी की कमी होता है। स्टडीज के मुताबिक इसकी कमी से स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वहीं बालों के झड़ने की वजह भी हेयर फॉलिकल के डिस्टर्ब साइकल का नतीजा होते हैं।

बार-बार बीमार होना

बार-बार सर्दी-जुकाम हो जाता है और आप हर सीजन में बीमार पड़ जा रहे हैं। तो इसका सीधा कनेक्शन कमजोर इम्यून सिस्टम से हैं और इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह विटामिन डी की कमी है। अगर बार-बार सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियां हो जा रही हैं तो इसका कारण विटामिन डी की कमी होती है।

दिनभर थकान महसूस करना

एनर्जी लेवल हर वक्त डाउन महसूस होता है। तो ये माइटोकांड्रियल डिसफंक्शन की वजह से होता है।

तेजी से दिल धड़कना

जोर-जोर से दिल धड़कता है तो इसके लिए ज्यादातर स्ट्रेस या थायराइड की समस्या जिम्मेदार होती है। लेकिन कई बार हार्ट पल्पिटेशन का कारण विटामिन डी की कमी होती है क्योंकि विटामिन डी की कमी की वजह से मैग्नीशियम और कैल्शियम का बैलेस बिगड़ जाता है।

सांस लेने में दिक्कत

इसी तरह से कई बार सांस लेने में तकलीफ को लोग हार्ट या लंग से जुड़ी दिक्कत समझते हैं। लेकिन काफी बार विटामिन डी की कमी की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। क्योंकि विटामिन डी की कमी की वजह से मसल्स कमजोर हो जाती हैं और ये मसल्स रिस्पायरेटरी सिस्टम भी होती है।

Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।