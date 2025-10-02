रोज तकिए के नीचे रख कर सोएं नमक की पोटली, फायदे जानकर दंग रह जाएंगे!

क्या आप जानते हैं कि ये नमक अच्छी नींद लेने में भी आपकी मदद कर सकता है? लाइफस्टाइल कोच ल्यूक कौटिन्हो ने इसी से जुड़ी एक पोस्ट साझा की है, जिसमें वो अपने सिरहाने पर नमक रखकर सोने के फायदे बता रहे हैं।

नमक का इस्तेमाल हम अपने खानपान में डेली बेसिस पर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नमक अच्छी नींद लेने में भी आपकी मदद कर सकता है? लाइफस्टाइल कोच ल्यूक कौटिन्हो ने इसी से जुड़ी एक पोस्ट साझा की है, जिसमें वो अपने सिरहाने पर नमक रखकर सोने के फायदे बता रहे हैं। ल्यूक कहते हैं कि इसके कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं हैं, लेकिन बहुत ही पुराने समय से लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। बस चुटकी भर नमक, चाहें तो सेंधा नमक भी ले सकते हैं, को एक साफ कपड़े में बांध लें और अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। कोच के मुताबिक, इससे आपको कई फायदे मिल सकते हैं। आइए जानते हैं।

नेगेटिविटी से रक्षा करता है नमक नमक को नेचुरल एनर्जी क्लींजर माना जाता है। यानी ये आपके आसपास की बुरी एनर्जी को दूर करता है और एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देता है। आज भी कई घरों में जब बच्चे बीमार होते हैं, तो मां थोड़ा सा नमक ले कर बच्चे की नजर उतारती है। इसी तरह अगर आप भी नेगेटिव एनर्जी को खुद से दूर रखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा नमक सोते समय सिरहाने रख सकते हैं।

नहीं आते बुरे सपने कोच ल्यूक कहते हैं कि अगर आपको सोते समय बुरे सपने आते हैं, तो एक बार आपको ये हैक जरूर ट्राई करना चाहिए। कई लोग जो बुरे सपनों की वजह से सो नहीं पाते थे, उन्हें इस हैक से काफी फायदा हुआ है। दरअसल नमक हर तरह की बुरी एनर्जी को आपसे दूर रखता है और मन को शांत रखने में मदद करता है। इससे नींद भी काफी गहरी और अच्छी आती है।

सिरदर्द और थकान को दूर रखे अगर आपको माइग्रेन या स्ट्रेस की वजह से सिरदर्द रहता है, शरीर में थकान सी बनी रहती है, तो नमक वाला नुस्खा आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कहते हैं कि नमक की बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज, मन को शांत करने में मदद करती हैं। इससे आप फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं, जिससे नींद भी बेहतर आती है।