काम की बात: स्मोकिंग या शराब की आदत कम करना चाहते हैं? ये सुकून देने वाला ड्रिंक आ सकता है काम
स्मोकिंग और शराब की आदत छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ हेल्दी आदतें मदद कर सकती हैं। दो चीजों से बना यह सिंपल ड्रिंक तनाव कम करने और बेहतर नींद में सहायक माना जाता है।
स्मोकिंग और शराब की आदत छोड़ना या कम करना कई लोगों के लिए आसान नहीं होता। जब कोई व्यक्ति इन आदतों को कम करने की कोशिश करता है तो उसे तनाव, बेचैनी, चिड़चिड़ापन और नींद ना आने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में सिर्फ दवाइयों ही नहीं, बल्कि छोटी-छोटी हेल्दी आदतों की भी जरूरत होती है, जो शरीर और मन को शांत महसूस कराने में मदद करें।
तुलसी और दूध से बना एक ड्रिंक भी ऐसी ही आदतों में शामिल हो सकता है। हालांकि यह कोई इलाज नहीं है, लेकिन बेहतर नींद और रिलैक्सेशन के लिए इसे एक हेल्दी रूटीन का हिस्सा बनाया जा सकता है।
कैसे बनाएं यह आसान ड्रिंक?
यह ड्रिंक बनाने में बहुत आसान है और इसे घर की साधारण सामग्री से तैयार किया जा सकता है।
सामग्री
½ लीटर दूध
4–5 तुलसी के पत्ते
बनाने का तरीका
- सबसे पहले एक पैन में दूध गर्म करें।
- अब इसमें तुलसी के पत्ते डाल दें।
- दूध को कुछ मिनट तक हल्की आंच पर पकने दें ताकि तुलसी का स्वाद और गुण दूध में मिल जाएं।
- इसके बाद गैस बंद कर दें।
- दूध को छानकर हल्का गर्म ही पिएं।
यह ड्रिंक कैसे मदद कर सकता है?
- शरीर को रिलैक्स करने में मदद: गर्म दूध को लंबे समय से आराम और अच्छी नींद से जोड़ा जाता है। इसे पीने से शरीर को सुकून महसूस हो सकता है।
- तनाव कम करने में सहायक: तुलसी में ऐसे पौधों के गुण पाए जाते हैं, जिन्हें तनाव कम करने और मन को शांत रखने में मददगार माना जाता है।
- बेहतर नींद में मदद: जब कोई व्यक्ति स्मोकिंग या शराब कम करने की कोशिश करता है, तो उसकी नींद प्रभावित हो सकती है। यह ड्रिंक रात में रिलैक्स महसूस कराने में मदद कर सकता है।
- क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में सहायक: तनाव और बेचैनी के कारण कई बार व्यक्ति दोबारा स्मोकिंग या शराब की तरफ लौट जाता है। रिलैक्स महसूस करने से ऐसी cravings कुछ हद तक कम हो सकती हैं।
किन बातों का रखें ध्यान?
यह कोई मेडिकल इलाज नहीं है। अगर लत ज्यादा हो, तो डॉक्टर या काउंसलर की सलाह जरूर लें। इसके अलावा हेल्दी डाइट और अच्छी नींद भी जरूरी है, धीरे-धीरे आदत कम करना ज्यादा असरदार हो सकता है।
स्मोकिंग और शराब कम करने के लिए और क्या करें?
- रोज थोड़ा वॉक या एक्सरसाइज करें
- ज्यादा पानी पिएं
- परिवार और दोस्तों का सपोर्ट लें
- तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन करें
- रात को समय पर सोने की कोशिश करें
नोट: स्मोकिंग और शराब की आदत कम करना आसान नहीं होता, लेकिन छोटी-छोटी हेल्दी आदतें इस सफर को थोड़ा आसान बना सकती हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए एक्सपर्ट से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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