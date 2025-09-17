सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली दालें कौन सी हैं? वेजिटेरियन लोग जरूर जान लें

Health Tips: कुछ दालों में तुलनात्मक रूप से ज्यादा प्रोटीन होता है और वो ज्यादा हेल्दी होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भला कौन सी दालें हैं, तो चलिए झटपट लिस्ट बना लेते हैं।

हेल्दी शरीर के लिए बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत जरूरी है। लेकिन ज्यादातर भारतीयों की डाइट में प्रोटीन की कमी बहुत आम है। कई भारतीय वेजिटेरियन हैं और उन्हें प्रोटीन के गिने-चुने सोर्स ही समझ आते हैं। खैर, प्रोटीन के सोर्स की बात फिर कभी करेंगे लेकिन ये तो आपने सुना होगा कि घर की दाल में अच्छा-खासा प्रोटीन पाया जाता है। ये बात तो ठीक है लेकिन हर दाल प्रोटीन से भरपूर नहीं होती। कुछ दालों में तुलनात्मक रूप से ज्यादा प्रोटीन होता है और वो ज्यादा हेल्दी होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भला कौन सी दालें हैं, तो चलिए झटपट लिस्ट बना लेते हैं। ताकि आप अपनी डाइट में ये प्रोटीन रिच दाल एड कर सकें।

मूंग दाल में पाया जाता है खूब प्रोटीन मूंग दाल को पेट के लिए हल्का माना जाता है, लेकिन इसके फायदे और भी हैं। बता दें 100 ग्राम मूंग दाल में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें जरूरी अमीनो एसिड भी होते हैं, जो शरीर खुद नहीं बना पाता। ये मांसपेशियों को ठीक करने, पाचन तंत्र को सुधारने और शरीर को फिट रखने में मदद करती है। अंकुरित मूंग दाल में कैलोरी कम होती है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट और अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कहा जा सकता है कि मूंग दाल को चाहे पका कर खाया जाए या स्प्राउट के रूप में, ये दोनों ही तरह से काफी फायदेमंद है।

मसूर दाल है स्वाद और सेहत का मेल मसूर दाल भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। 100 ग्राम मसूर दाल में 24 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसके साथ इसमें आयरन और फाइबर भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मसूर दाल खासकर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, जिन्हें खून की कमी होती है। मसूर दाल का फाइबर पाचन सुधारता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हार्ट को हेल्दी रखने का काम करते हैं। सबसे खास बात है कि मसूर की दाल खाने में भी बहुत टेस्टी होती है, ऐसे में बच्चों से लेकर बड़े तक इसे खाना बहुत पसंद करते हैं।

प्रोटीन का अच्छा सोर्स है चने की दाल चना दाल स्वादिष्ट होने के साथ-साथ प्रोटीन से भी भरपूर होती है। 100 ग्राम चना दाल में लगभग 22 ग्राम प्रोटीन होता है। इसे खाने से मसल्स तेजी से बनती हैं और उन्हें मजबूती भी मिलती है। सबसे खास बात है कि चने की दाल खाने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है, जिससे बार-बार भूख भी नहीं लगती। चना दाल में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूती देता है।