महिलाओं के लिए ‘सुनहरी जड़ी-बूटी’: पीरियड्स, प्रेग्नेंसी और सुंदरता में केसर के फायदे
संक्षेप: केसर (Saffron) महिलाओं के लिए एक नेचुरल सुपरफूड है। यह हार्मोन बैलेंस करने, स्किन को ग्लो देने और पीरियड्स को नियमित रखने में मदद करता है। जानें इसके अन्य फायदे और सेवन का सही तरीका।
Health Benefits of Kesar for Women: केसर यानी ‘सुनहरी जड़ी-बूटी’— जो रसोई से लेकर सौंदर्य तक हर जगह अपनी जगह बनाए हुए है। इसकी रेशमी कलियां स्वाद, खुशबू और स्वास्थ्य– तीनों का परफेक्ट मेल हैं। खासकर महिलाओं के लिए केसर किसी वरदान से कम नहीं। यह शरीर में हार्मोन का संतुलन बनाए रखता है, मासिक धर्म की तकलीफ को कम करता है और मूड को बेहतर बनाता है। इसके अलावा, केसर के नियमित सेवन से त्वचा पर प्राकृतिक निखार आता है और बालों में मजबूती भी। गर्भवती महिलाओं के लिए तो यह और भी फायदेमंद है, यह मां और बच्चे दोनों की सेहत को सपोर्ट करता है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत हेल्दी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ करना चाहती हैं तो बस रोजाना केसर के 2-3 रेशे अपने आहार में शामिल कर लें और बदलाव महसूस करें।
महिलाओं के लिए केसर के मुख्य फायदे:
- हार्मोनल संतुलन बनाए रखे: केसर में मौजूद प्राकृतिक यौगिक हार्मोन को संतुलित करते हैं जिससे पीरियड्स रेगुलर रहते हैं और पीसीओएस (PCOS) जैसी समस्याओं में भी राहत मिलती है।
- पीरियड्स के दर्द में राहत: केसर का सेवन पीरियड्स के दौरान ऐंठन, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स को कम करता है। यह प्राकृतिक एंटी-डिप्रेसेंट की तरह काम करता है।
- त्वचा को बनाए ग्लोइंग और जवां: केसर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा की रंगत निखारते हैं और झाइयों को कम करते हैं। इसका फेस पैक या केसर दूध पीना दोनों ही फायदेमंद हैं।
- गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान: गर्भावस्था में केसर दूध पीने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मूड स्टेबल रहता है। यह बच्चे के विकास में भी मददगार है। लेकिन इस दौरान डॉक्टर की सलाह पर ही इसे डाइट में शामिल करें।
- तनाव और नींद की समस्या में राहत: केसर प्राकृतिक मूड लिफ्टर है। यह दिमाग को शांत करता है और नींद की गुणवत्ता सुधारता है।
- दिल और हड्डियों को रखे मज़बूत: इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण हृदय को स्वस्थ रखते हैं और हड्डियों को मजबूती देते हैं।
केसर खाने का सही तरीका: केसर के 2–3 धागों को गर्म दूध या पानी में 15–20 मिनट भिगो दें और फिर पिएं। इसे सुबह खाली पेट या रात में सोने से पहले लेना सबसे फायदेमंद माना जाता है। आप चाहें तो इसे स्मूदी, खीर या हर्बल टी में भी मिला सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
