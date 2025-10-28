महिलाओं के लिए ‘सुनहरी जड़ी-बूटी’: पीरियड्स, प्रेग्नेंसी और सुंदरता में केसर के फायदे

Health Benefits of Kesar for Women: केसर यानी ‘सुनहरी जड़ी-बूटी’— जो रसोई से लेकर सौंदर्य तक हर जगह अपनी जगह बनाए हुए है। इसकी रेशमी कलियां स्वाद, खुशबू और स्वास्थ्य– तीनों का परफेक्ट मेल हैं। खासकर महिलाओं के लिए केसर किसी वरदान से कम नहीं। यह शरीर में हार्मोन का संतुलन बनाए रखता है, मासिक धर्म की तकलीफ को कम करता है और मूड को बेहतर बनाता है। इसके अलावा, केसर के नियमित सेवन से त्वचा पर प्राकृतिक निखार आता है और बालों में मजबूती भी। गर्भवती महिलाओं के लिए तो यह और भी फायदेमंद है, यह मां और बच्चे दोनों की सेहत को सपोर्ट करता है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत हेल्दी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ करना चाहती हैं तो बस रोजाना केसर के 2-3 रेशे अपने आहार में शामिल कर लें और बदलाव महसूस करें।