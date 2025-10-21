Hindustan Hindi News
डायबिटीज वालों के लिए खुशखबरी! ये फल खाएं बिना शुगर की टेंशन!

संक्षेप: शुगर लेवल बढ़ जाने के डर से डायबिटीज के मरीज कई बार फल खाने से परहेज करते हैं लेकिन कुछ फलों को आप बिना किसी टेंशन के जरूर खा सकते हैं। स्वाद के साथ-साथ भरपूर पोषण भी मिलेगा।

Tue, 21 Oct 2025 11:16 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
डायबिटीज के मरीजों के लिए फल खाना कई बार चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि फलों में प्राकृतिक शुगर यानी फ्रक्टोज पाई जाती है जो अधिक मात्रा में लेने पर शुगर लेवल बढ़ा सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फल पूरी तरह से छोड़ दिए जाएं। कुछ ऐसे फल भी हैं जो ना केवल ब्लड शुगर को नियंत्रित रखते हैं बल्कि शरीर को फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर पोषण देते हैं। ये फल धीरे-धीरे ग्लूकोज रिलीज करते हैं जिससे शुगर स्पाइक नहीं होता और शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। आइए जानते हैं ऐसे फलों की सूची जिन्हें आप निश्चित होकर अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं।

ब्लड शुगर नियंत्रित रखने वाले फल-

सेब (Apple)- इसमें फाइबर और पेक्टिन की मात्रा अधिक होती है जो ब्लड शुगर को स्थिर रखती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होने के कारण यह डायबिटिक मरीजों के लिए सुरक्षित है।

अमरूद (Guava)- विटामिन C और फाइबर से भरपूर, यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है लेकिन खाली पेट अमरूद खाने से बचें।

बेरीज (Berries – स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी)- इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर अधिक होते हैं जो ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करते हैं। यह मीठे की क्रेविंग को भी कम करते हैं।

नाशपाती (Pear)- फाइबर और फ्लेवोनॉयड्स से युक्त, यह शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। इसे सलाद या स्नैक के रूप में खाया जा सकता है।

कीवी (Kiwi)- इसमें विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक होती है। कम GI होने से यह ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाता।

चेरी (Cherry)- प्राकृतिक एंटी-इंफ्लेमेटरी फल जो शुगर को स्थिर रखता है। यह हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है।

पपीता (Papaya)- कम कैलोरी और भरपूर फाइबर के कारण ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। इसमें मौजूद एंजाइम्स पाचन सुधारते हैं।

सुझाव:

फलों का सेवन सीमित मात्रा में ही करें (1-2 सर्विंग्स प्रतिदिन) और फलों का जूस पीने की बजाय पूरे फल खाएं ताकि फाइबर का लाभ मिले। डॉक्टर या डाइटीशियन से सलाह लेकर अपने ब्लड शुगर लेवल के अनुसार फल चुनें।

Health Tips Healthy Eating Tips

