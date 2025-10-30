कार्डियोलॉजिस्ट ने बताईं खाने-पीने की 4 चीजें घर पर होनी चाहिए बैन, शरीर करती हैं अंदर से डैमेज
संक्षेप: हेल्दी रहना है तो खान-पान की आदतों को बदलना होगा। घर पर आप क्या ला रहे हैं और क्या खा रहे हैं, यह सीधा हमारी और परिवार की हेल्थ को प्रभावित करता है। डॉक्टर ने ऐसी 4 चीजें बताई हैं जो आपको घर नहीं लानी चाहिए।
अच्छी हेल्थ की नींव आपके किचन में पड़ती है। अगर आप घर पर पौष्टिक चीजें लाएंगे और इन्हें ही खाएंगे तो सेहत अच्छी रहेगी। हम ग्रॉसरी की दुकान पर जाते हैं तो डिसकाउंट देखकर ऐसी चीजें भी ले आते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। खासकर खाने-पीने की चीजें चुनने में खास सतर्कता बरतनी चाहिए। अब दिल के डॉक्टर ने बताया है कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आप घर पर लाकर सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं।
बैन कर दें ये चीजें
कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक चोपड़ा ने खाने की कुछ चीजें बताई हैं जो हेल्थ के लिए खतरा हैं। डॉक्टर चोपड़ा का कहना है कि इन्हें घर नहीं लाना चाहिए। अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करके डॉक्टर चोपड़ा बोलते हैं, अगर आप अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं तो ये चार चीजें घर पर नहीं लानी चाहिए।
1. प्रोसेस्ड मीट
डॉक्टर चोपड़ा ने बताया कि प्रोसेस्ड मीट, सलामी, हॉट डॉग इन सब में बहुत मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये आपके दिल और आपके पेट को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
2. मीठे पेय
डॉक्टर चोपड़ा बताते हैं, कोला, एनर्जी ड्रिंक्स यहां तक कि पैक वाले जूस, इनका कोई फायदा नहीं होता बल्कि ये शुगर से भरे होते हैं। ये आपको डायबिटीज की ओर ले जाते हैं।
3. नमकीन स्नैक्स
डॉक्टर आलोक चोपड़ा ने बताया कि नमकीन भुजिया और मसाले वाले चिप्स ये सब रिफाइंड ऑइल से भरपूर होते हैं। इसमें नमक भी ज्यादा होता है। इनसे आपका ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है।
4. पैकेज्ड मिठाइयां
मिठाई के डिब्बे, कुकीज, गमी इन सबमें शुगर, रंग और ट्रांसफैट्स होते हैं। ये सब धीरे-धीरे आपके शरीर को डैमेज करते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चला।
डॉक्टर चोपड़ा ने बताया कि अगर बहुत मन करे तो ये सब चीजें बाहर खाएं लेकिन घर ना लाए। बोले, मैं नहीं कहता कि इन्हें जरा भी मत खाइए लेकिन अनुशासन ये कहता है कि इन्हें अपने घर लेकर ना आएं। क्योंकि अगर इनको किचन में रखेंगे तो खाने का मन करेगा। अगर कभी मन करे तो घर के बाहर ही थोड़ा खा लें।
