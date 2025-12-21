Hindustan Hindi News
कॉर्डियोलॉजिस्ट ने गिनाएं टॉप 5 बेस्ट और सबसे खराब ब्रेकफास्ट की लिस्ट, इंडियंस के लिए हैं फायदेमंद

कॉर्डियोलॉजिस्ट ने गिनाएं टॉप 5 बेस्ट और सबसे खराब ब्रेकफास्ट की लिस्ट, इंडियंस के लिए हैं फायदेमंद

Top 5 best & worst breakfast list: ब्रेकफास्ट क्या करें? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो कॉर्डियोलॉजिस्ट और फिटनेस के मामले में आगे डॉक्टर देवेश के बताए टॉप 5 बेस्ट और सबसे खराब ब्रेकफास्ट की इस लिस्ट को जरूर देख लें।

Dec 21, 2025 10:00 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
हार्ट डिसीज से बचना है तो हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी जरूरी है। खासतौर पर ब्रेकफास्ट का हेल्दी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा ब्रेकफास्ट जो बैलेंस्ड हो, जिसमे प्रोटीन, फाइबर के साथ जरूरी मिनरल्स हो। क्योंकि ब्रेकफास्ट बॉडी में किसी फ्यूल की तरह काम करता है। जिस पर पूरे दिन की एनर्जी डिपेंड करती है। अगर ये फ्यूल कार्ब्स और शुगर लोडेड होगा तो शुगर स्पाइक होकर तेजी से एनर्जी मिलेगी और फिर डाउन हो जाएगी। नतीजा इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्रेविंग्स होगी और दिनभर कार्ब्स और शुगर खाने का दिल करेगा। ज्यादातर इंडियन के रोजमर्रा के खाने में कार्बोहाइड्रेट और शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। जो अक्सर उनके ग्लूकोज स्पाइक का कारण बनती है और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देती है। जिसकी वजह से हार्ट डिसीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर देवेश ने टॉप 5 बेस्ट और सबसे खराब ब्रेकफास्ट की लिस्ट शेयर की है। जिसे देखकर आप भी अपने ब्रेकफास्ट को हेल्दी बना सकते हैं।

Top 5 Worst Breakfast List Share By Cardiologist

डॉक्टर देवेश ने 5 सबसे खराब इंडियन ब्रेकफास्ट की लिस्ट शेयर की है। जो तेजी से शुगर स्पाइक करते हैं और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं।

1) चाय के साथ बिस्कुट या रस्क

सबसे कॉमन फूड, जिसे सुबह के पहले निवाले में लोग खाते हैं। चाय के साथ बिस्कुट, ब्रेड या फिर रस्क। लोडेड विद शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट। ये सबसे कॉमन और सबसे खराब ब्रेकफास्ट की लिस्ट में सबसे ऊपर है।

2) पोहा

पोहा को लोग अक्सर हेल्दी समझते हैं। लेकिन डॉक्टर देवेश बताते हैं कि पोहा में मूंगफली डालकर खाते हैं और साथ में चाय पीते हैं तो ये सबसे खराब ब्रेकफास्ट में से एक है। जिसे खाकर ग्लाइसेमिक लोड बढ़ता है और बॉडी में ग्लूकोज स्पाइक होगा। जिससे तेजी से ब्लड शुगर क्रैश होगा।

3) पराठा विद मक्खन या आलू की सब्जी

ज्यादातर घरों में सुबह के ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ आलू की सब्जी बनती है। या फिर, पराठे के साथ मक्खन खाया जाता है। ये बॉडी में ट्राइग्लिसराइड और बेली फैट को तेजी से बढ़ाती है।

4) मसाला डोसा विद आलू स्टफिंग

फर्मेंटेड फूड के नाम पर डोसा खाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। डॉक्टर देवेश बताते हैं कि डोसे के साथ आलू को मिलाकर खाते हैं तो ये चावल और आलू का कॉम्बिनेशन ग्लूकोज को स्पाइक करेगा और हेल्थ के लिए हार्मफुल है।

5) ब्रेड जैम, फ्लेवर्ड सीरियल्स

बच्चों के ब्रेकफास्ट में ये सबसे कॉमन फूड है। ब्रेड को जैम के साथ खाना और फ्लेवर्ड सीरियल्स जो मार्केट में मिलते हैं। ये शुगर लोडेड होने के साथ ही कार्बोहाइ़ड्रेट से भरपूर होते हैं। जो शुगर स्पाइक करने का काम करता है।

Top 5 Best Breakfast

कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर देवेश ने इंडियंस के लिए टॉप 5 बेस्ट ब्रेकफास्ट की लिस्ट शेयर की है। जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होंगे।

1) मूंग दाल चीला

मूंग दाल चीला डॉक्टर की पहली च्वॉइस है। जो प्रोटीन और फाइबर से रिच है। इसमे पनीर, सोया या फिर पालक मिक्स कर इसके न्यूट्रिशन को बढ़ाया जा सकता है। मूंग दाल चीला ग्लाइसेमिक इंडेक्स में भी लो होता है और ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है।

2) स्प्राउट्स विद वेजिटेबल एंड फ्रूट्स

स्प्राउट्स के साथ सब्जियों और फल को मिलाकर खाना ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट है। इसमे प्रोटीन के साथ फाइबर की भरपूर मात्रा मिल जाती है। साथ ही इसमे कार्बोहाइड्रेट और फैट कंटेट भी पूरा मिलेगा। जो एलडीएल और हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है।

3) योगर्ट विद ओट्स, सीड्स एंड बेरीज

बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है। साथ ही योगर्ट में प्रोटीन होता है। अगर इस बाउल में थोड़े से नट्स डाल दें तो 20-25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और साथ ही गुड फैट्स, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे।

4) इडली सांभर

फर्मेंटेड फूड को खाना है तो इडली बेस्ट है। इसके साथ वेजिटेबल और दाल का कॉम्बिनेशन सांभर प्रोटीन का रिच सोर्स है। साथ ही इडली गट हेल्थ के साथ डाइजेशन के लिए भी अच्छा है।

5) एग भुर्जी और मल्टीग्रेन रोटी

प्रोटीन रिच एग के साथ हेल्दी पाइबर से भरपूर मल्टीग्रेन रोटी ब्रेकफास्ट का बेस्ट कॉम्बो है। फोलेट, बी12 विटामिन, कोलिन, गुड कोलेस्ट्रॉल के साथ ही मल्टीग्रेन रोटी से आपको कार्ब्स मिल जाएगा। तो ये ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे।

नोट- डॉक्टर देवेश कॉर्डियोलॉजिस्ट हैं और बेंगलुरू में रहते हैं। लोगों को जागरुक करने के लिए सोशल मीडिया पेज पर हेल्थ से जुड़े पोस्ट शेयर करते रहते हैं। यह आर्टिकल केवल जानकारी देने के लिए है। किसी डॉक्टरी सलाह या दवा को इससे रिप्लेस ना करें। किसी बीमारी की स्थिति में डॉक्टर की सलाह पर इलाज करें। यह रिपोर्ट सोशल मीडिया का यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट है। लाइव हिन्दुस्तान.कॉम ने इन दावों को स्वतंत्र रूप से वेरिफाई करके नहीं देखा है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
