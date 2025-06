एसी-कूलर की हवा में सोने से चेहरे पर क्यों आ जाती है सूजन? ये है 5 वजह

Reasons Why Your Face Looks Puffy in the Morning: भीषण गर्मी और उमस भरे मौसम से राहत पाने के लिए लोग एसी-कूलर की ठंडी हवा का सहारा लेते हैं। एसी-कूलर की हवा गर्मी की वजह से महसूस होने वाली बैचेनी और घबराहट को तुरंत दूर करने का एक आसान उपाय है। बावजूद इसके कई लोग इस हवा में सोने के बाद चेहरे पर सूजन की शिकायत करते हैं। जी हां, एसी-कूलर की हवा के नीचे सीधे सोने से कई बार व्यक्ति के चेहरे पर सूजन की समस्या होने लगती है। क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की असल वजह।