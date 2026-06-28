महंगी दवाइयां छोड़िए! डाइट में शामिल करें ये 5 सब्जियां, Vitamin B12 की कमी पूरा करने में मिलेगी मदद
आजकल हर दूसरे व्यक्ति के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जिसे पूरा करने के लिए लोग दवाई का सहारा लेते हैं। दवाइयों के साथ आप कुछ सब्जियों को डाइट में शामिल करें, जिससे इस कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। चलिए बताते हैं ये सब्जियां कौन सी हैं?
शरीर में विटामिन्स, प्रोटीन की कमी होने पर कई गंभीर बीमारियां घेर सकती हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों में Vitamin B12 की कमी पाई जाती है। विटामिन B12 खासतौर पर लीवर, खून, हड्डियों के भीतर बोन मैरो और शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है। शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर गुड ब्लड सेल्स कम बनने लगती हैं, जिससे कमजोरी, थकान और सांस फूलने जैसी दिक्कत हो सकती है। इससे हाथ-पैर में झनझनाहट, सुन्नपन, जलन या संतुलन बिगड़ना। वैसे तो विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स आते हैं लेकिन डाइट में कुछ चीजों को शामिल करने से भी बी12 की कमी को पूरा करने में सपोर्ट मिल सकता है। कुछ ऐसी हरी सब्जियां हैं, जिन्हें हर किसी को अपनी प्लेट में शामिल करना चाहिए।
कौन सी हैं 5 सब्जियां-
1- पालक
पालक में फोलेट, आयरन और क्लोरोफिल होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मददगार होते हैं। इसे खाने से शरीर में एनर्जी बनी रहती है, थकान कम लगती है और विटामिन B12 की कमी को पूरा करने में सपोर्ट भी मिलता है। पालक की सब्जी या फिर दाल आप डाइट में शामिल कर सकते हैं।
2- सहजन के पत्ते
सहजन की फली के साथ उसके पत्ते भी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। सहजन की पत्तियों में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फोलेट जैसे तत्व होते हैं। इसे खाने से शरीर में एनर्जी आती है और कमजोरी दूर होती है। साथ ही विटामिन B12 की कमी पूरी करने में भी ये मददगार होते हैं। इसमें मौजूद फोलेट रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है।
3- चुकंदर
चुकंदर अगर आप सलाद में खाते हैं, तो समझ लीजिए आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी। चुकंदर में फोलेट, मैंगनीज, नैचुरल नाइट्रेट्स होते हैं, जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। साथ ही स्टैमिना भी बढ़ाते हैं। Vitamin B12 की कमी पूरा करने में भी चुकंदर सपोर्ट करता है।
4- मेथी के पत्ते
मेथी के पत्ते की भी सब्जी बनाकर लोग खूब खाते हैं और ये सेहत के लिए फायदेमंद भी होती है। इसे खाने से पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, विटामिन B12 की कमी पूरा करने में मदद मिलेगी। इसमें आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम जैसे जरूर पोषक तत्व होते हैं।
5- ग्वार फली
ग्वार फली थोड़ी सेम की तरह दिखती है और ये सब्जी भी लोग सूखी बनाकर खाना पसंद करते हैं। ग्वार फली में फोलेट, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स का अच्छा स्रोत होता है। ग्वार फली खाने से पाचन बेहतर रहेगा, ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, इम्यूनिटी मजबूत होगी और B12 की कमी को भी सपोर्ट मिलेगा।
नोट- ये सब्जियां आप डाइट में शामिल करें लेकिन ये विटामिन B12 का भरपूर स्रोत नहीं है। उसके लिए आपको अन्य चीजों को भी खाना पड़ेगा। यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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