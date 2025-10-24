Hindustan Hindi News
वायु प्रदूषण और आपकी सेहत: खाएं ये सुपरफूड्स और रहें सुरक्षित!

वायु प्रदूषण और आपकी सेहत: खाएं ये सुपरफूड्स और रहें सुरक्षित!

संक्षेप: वायु प्रदूषण के कारण शरीर में सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव और श्वसन समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में कुछ विशेष आहार विकल्प शरीर को इन प्रभावों से बचाने में सहायक हो सकते हैं। यहां जानें उन खाद्य पदार्थों के बारे में-

Fri, 24 Oct 2025 02:23 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
आज के समय में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। शहरों की धुंध, धूल और धुएं से हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इससे सांस की तकलीफ, एलर्जी, त्वचा की समस्याएं और शरीर में सूजन जैसी परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपने खाने-पीने की आदतों से इन दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। कुछ खास खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, फल, नट्स और मसाले, शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और प्रदूषण के असर से बचाव करते हैं। अगर हम सही खाना खाएं और पर्याप्त पानी पिएं, तो यह शरीर के लिए प्राकृतिक ढाल का काम कर सकता है।

वायु प्रदूषण के प्रभावों से निपटने के लिए लाभकारी खाद्य पदार्थ:

  1. हरी पत्तेदार सब्जियां: पालक, मेथी, सरसों जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन C, E और फाइटोकेमिकल्स से भरपूर होती हैं जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करती हैं।
  2. अखरोट और अलसी के बीज: इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड्स होते हैं जो सूजन को नियंत्रित करने और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक हैं।
  3. अदरक और हल्दी: इनमें एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो प्रदूषण के कारण होने वाली सूजन को कम करने में मदद करते हैं।
  4. सिट्रस फल: संतरा, मौसंबी, नींबू आदि विटामिन C का अच्छा स्रोत होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।
  5. हरी चाय: इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को प्रदूषण से होने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं।
  6. प्याज और लहसुन: इन दोनों में सल्फर यौगिक होते हैं जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं।
  7. दही और प्रोबायोटिक्स: ये आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।
  8. साबुत अनाज: जौ, ओट्स, क्विनोआ जैसे साबुत अनाज फाइबर से भरपूर होते हैं जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं।
  9. पानी: पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शरीर से प्रदूषण के प्रभावों को बाहर निकालने में सहायक होता है।
  10. मसालेदार खाद्य पदार्थों से परहेज: अत्यधिक मसालेदार और तैलीय खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में सूजन को बढ़ा सकते हैं।

अन्य टिप: वायु प्रदूषण के प्रभावों से बचने के लिए आहार में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ऊपर बताए गए खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल करके हम अपने शरीर को प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं। इसके अलावा योग, ध्यान और पर्याप्त नींद भी स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
