वायु प्रदूषण और आपकी सेहत: खाएं ये सुपरफूड्स और रहें सुरक्षित!

आज के समय में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। शहरों की धुंध, धूल और धुएं से हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इससे सांस की तकलीफ, एलर्जी, त्वचा की समस्याएं और शरीर में सूजन जैसी परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपने खाने-पीने की आदतों से इन दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। कुछ खास खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, फल, नट्स और मसाले, शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और प्रदूषण के असर से बचाव करते हैं। अगर हम सही खाना खाएं और पर्याप्त पानी पिएं, तो यह शरीर के लिए प्राकृतिक ढाल का काम कर सकता है।