जीभ को गुलाबी और हेल्दी रखने के आसान घरेलू हैक्स, जरूर अपनाएं

संक्षेप: जीभ सिर्फ स्वाद चखने के लिए नहीं बल्कि पाचन, बोलने और संपूर्ण ओरल हेल्थ में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए इसकी सही साफ-सफाई और हेल्दी रूटीन जरूरी है। कुछ आसान आदतें अपनाकर जीभ को लंबे समय तक हेल्दी रखा जा सकता है।

हम अक्सर दांतों की सफाई पर ध्यान देते हैं लेकिन जीभ की देखभाल को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि जीभ पर मौजूद बैक्टीरिया बदबू, पाचन समस्याएं, स्वाद में बदलाव और ओरल इन्फेक्शन तक का कारण बन सकते हैं। इसलिए जीभ की सही सफाई और देखभाल एक स्वस्थ मुंह और बेहतर पाचन के लिए बहुत जरूरी है। यहां कुछ बेहद असरदार ‘टंग हेल्थ हैक्स’ दिए जा रहे हैं जिन्हें रोजमर्रा में शामिल करने से जीभ स्वस्थ, गुलाबी और क्लीन रहती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रोजाना टंग क्लीनर से सफाई करें: सुबह उठते ही कॉपर या स्टेनलेस स्टील टंग क्लीनर से जीभ की सफाई करें। इससे सफेद परत, बैक्टीरिया और जमा टॉक्सिन हटते हैं। नियमित सफाई से मुंह की बदबू भी काफी कम हो जाती है।

गुनगुने पानी से कुल्ला करें: खाने के बाद गुनगुने पानी से कुल्ला करें। इससे जीभ पर जमा फूड पार्टिकल्स हटते हैं।

ऑयल पुलिंग अपनाएं: नारियल या तिल के तेल से ऑयल पुलिंग 5–10 मिनट तक करें। यह प्राचीन तकनीक जीभ और मसूड़ों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को कम करती है और ओरल हेल्थ को बेहतर बनाती है।

पानी अधिक पिएं: डिहाइड्रेशन से जीभ पर सफेद परत जम जाती है। दिन में कम से कम 7–8 गिलास पानी पिएं।

मसालेदार व बहुत गरम खाना कम करें: ऐसा भोजन जीभ की नाजुक स्किन को नुकसान पहुंचाता है। इससे स्वाद महसूस करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है।

विटामिन B12 और आयरन शामिल करें: इनकी कमी से जीभ लाल, दर्दनाक और ग्लॉसी दिख सकती है। आहार में दही, दूध, पालक, बीन्स और नट्स शामिल करें।

स्मोकिंग और तंबाकू छोड़ें: ये जीभ की सतह काली, सूखी और इंफ्लेम्ड कर देते हैं।

नियमित डेंटल चेकअप कराएं: यदि जीभ हमेशा सफेद, पीली या दर्दनाक महसूस हो तो डॉक्टर की सलाह लें।