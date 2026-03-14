दांतों की समस्याओं से नहीं पड़ेगा जूझना,आयुर्वेदिक डॉक्टर ने शेयर की हर्बल टूथपेस्ट बनाने की सामग्री
Herbal Toothpaste Ingredients: दांतों को दर्द, सड़न और मुंह की बदबू से बचाना है क्लीनिंग जरूरी है। आयुर्वेदिक औषधियां इस काम में मदद करती हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर ने घर में हर्बल टूथपेस्ट बनाने की सामग्री शेयर की है। जिसे आप भी बनाकर यूज कर सकते हैं।
दांत की समस्या कई सारे लोगों में कॉमन है। दांत दर्द, मसूड़ों से खून, पीलापन, मुंह से बदबू से बचने के लिए दवाओं का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर मुंह और दांतों को हमेशा स्वस्थ और मजबूत बनाकर रखना चाहते हैं तो इस होममेड हर्बल टूथपेस्ट को यूज कर सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर ने अपने हेल्दी मॉर्निग रूटीन को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। जिसमे उसने अपने हर्बल टूथपेस्ट की सामग्री को भी बताया है। दांतों को हेल्दी बनाकर रखना चाहते हैं तो नोट कर लें ये हेल्दी हर्बल टूथपेस्ट बनाने की सामग्री।
हर्बल टूथपेस्ट बनाने की सामग्री
आयुर्वेदिक डॉक्टर लवलीन ने अपने मॉर्निंग रूटीन को शेयर किया है। जिसमे उन्होंने मुंह और दांतों की साफ-सफाई में रोजाना जीभ साफ करने के साथ ही हर्बल टूथपेस्ट की सामग्री भी बताई है। इस पेस्ट की मदद से दांतों को हेल्दी रखा जा सकता है। इस हर्बल टूथपेस्ट को बनाने के लिए इन सामग्री की जरूरत होगी।
- हर्बल टूथपेस्ट की सामग्री
2) नीम पाउडर- 35 ग्राम
3) मुलेठी पाउडर- 20 ग्राम
4) बेकिंग सोडा- 5 ग्राम
5) त्रिफला पाउडर- 10 ग्राम
6) लौंग पाउडर- 5 ग्राम
7) इलायची पाउडर- 5 ग्राम
8) दालचीनी पाउडर- 3 से 5 ग्राम
9) एसेंशियल ऑयल- 1 चम्मच
इन सारी चीजों का पेस्ट बनाकर रख लें और हर दिन इससे दांतों की सफाई करें। टूथपेस्ट में मिला बेकिंग सोडा दांतों को सफेद रखने में मदद करेगा तो वहीं इलायची मुंह की बदबू दूर करने में मदद करती है। जबकि नीम, मुलेठी और त्रिफला जैसी चीजों से दांतों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने में मदद करती है। लौंग से ना केवल दांतों में लगने वाले कीड़ों से बचत होती है बल्कि दांतों में होने वाले दर्द से भी बचाव होता है। तो अगर दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखना है तो इस हर्बल टूथपेस्ट का यूज करने से मदद मिलेगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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