पीरियड में होने वाले दर्द का आसान और इफेक्टिव तरीका, योगाचार्य ने बताया दबाएं ये प्वाइंट

संक्षेप: Accupressure point to relief from periods cramp: पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से बेहाल हो जाती हैं। तो योग गुरु के बताए इस प्रेशर प्वाइंट को दबाएं। पीरियड के दिनों में रोजाना इस पर दबाव डालने से होने वाले दर्द और तकलीफ से राहत मिलती है।

पीरियड के दर्द से बेहाल हो जाती हैं। दवाएं और कई तरह के घरेलू नुस्खे आजमा चुकी हैं। लेकिन हर महीने उसी दर्द से गुजरना पड़ता है, तो योगाचार्य उमंग के बताए इस आसान से तरीके को फॉलो करें। सबसे खास बात कि महिलाएं चाहे रास्ते में सफर कर रही हों और पीरियड क्रैम्प्स की समस्या हो रही तो इस आसान से उपाय को अपनाया जा सकता है। जान लें पीरियड पेन को कम करने का आसान सा उपाय।

पैर के इस प्वाइंट को दबाएं पीरियड पेन को कम करने के लिए शरीर के कुछ हिस्सों में प्वाइंट बने हैं। जिन्हें दबाने पर आराम मिलता है। शरीर के खास हिस्सों पर प्रेशर डालकर दर्द से छुटकारा दिलाने की टेक्निक एक्यूप्रेशर बोली जाती है। जिसकी मदद से नेचुरल तरीके से दर्द से आराम मिलता है। बाकी दर्द की तरह पीरियड के दौरान होने वाले दर्द से राहत के लिए भी शरीर में कुछ प्वाइंट बने होते हैं। जो पीरियड की वजह से होने वाले दर्द से राहत दिलाते हैं। पीरियल की वजह से क्रैम्प्स, सिर दर्द, मूड स्विंग्स होते है। एक्यूप्रेशर की मदद से एनर्जी के फ्लो को सही किया जाता है। जिससे दर्द में आराम मिलता है।

पीरियड दर्द से आराम के लिए दबाएं ये प्वाइंट योगाचार्य उमंग बताते हैं कि पैरों में बने इस प्वाइंट को दबाने से तेजी से दर्द में राहत मिलती है। बस कुर्सी पर बैठकर दूसरे पैरों को पहले पैर के ऊपर रखकर बैठ जाएं। पंजे के अपनी चारों उंगलियों को रखें और ठीक ऊपर पैर पर खास प्वाइंट को धीरे-धीरे दबाएं। इस क्रिया को दोनों पैरों में करीब पांच मिनट तक करें। इस प्वाइंट को दबाने से पीरियड पेन में राहत मिलता है।