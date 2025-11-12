Hindustan Hindi News
पीरियड में होने वाले दर्द का आसान और इफेक्टिव तरीका, योगाचार्य ने बताया दबाएं ये प्वाइंट

संक्षेप: Accupressure point to relief from periods cramp: पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से बेहाल हो जाती हैं। तो योग गुरु के बताए इस प्रेशर प्वाइंट को दबाएं। पीरियड के दिनों में रोजाना इस पर दबाव डालने से होने वाले दर्द और तकलीफ से राहत मिलती है।

Wed, 12 Nov 2025 01:14 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
पीरियड के दर्द से बेहाल हो जाती हैं। दवाएं और कई तरह के घरेलू नुस्खे आजमा चुकी हैं। लेकिन हर महीने उसी दर्द से गुजरना पड़ता है, तो योगाचार्य उमंग के बताए इस आसान से तरीके को फॉलो करें। सबसे खास बात कि महिलाएं चाहे रास्ते में सफर कर रही हों और पीरियड क्रैम्प्स की समस्या हो रही तो इस आसान से उपाय को अपनाया जा सकता है। जान लें पीरियड पेन को कम करने का आसान सा उपाय।

पैर के इस प्वाइंट को दबाएं

पीरियड पेन को कम करने के लिए शरीर के कुछ हिस्सों में प्वाइंट बने हैं। जिन्हें दबाने पर आराम मिलता है। शरीर के खास हिस्सों पर प्रेशर डालकर दर्द से छुटकारा दिलाने की टेक्निक एक्यूप्रेशर बोली जाती है। जिसकी मदद से नेचुरल तरीके से दर्द से आराम मिलता है। बाकी दर्द की तरह पीरियड के दौरान होने वाले दर्द से राहत के लिए भी शरीर में कुछ प्वाइंट बने होते हैं। जो पीरियड की वजह से होने वाले दर्द से राहत दिलाते हैं। पीरियल की वजह से क्रैम्प्स, सिर दर्द, मूड स्विंग्स होते है। एक्यूप्रेशर की मदद से एनर्जी के फ्लो को सही किया जाता है। जिससे दर्द में आराम मिलता है।

पीरियड दर्द से आराम के लिए दबाएं ये प्वाइंट

योगाचार्य उमंग बताते हैं कि पैरों में बने इस प्वाइंट को दबाने से तेजी से दर्द में राहत मिलती है। बस कुर्सी पर बैठकर दूसरे पैरों को पहले पैर के ऊपर रखकर बैठ जाएं। पंजे के अपनी चारों उंगलियों को रखें और ठीक ऊपर पैर पर खास प्वाइंट को धीरे-धीरे दबाएं। इस क्रिया को दोनों पैरों में करीब पांच मिनट तक करें। इस प्वाइंट को दबाने से पीरियड पेन में राहत मिलता है।

पैर के पंजों के ऊपर प्रेशर प्वाइंट

पैर के पंजों के ऊपर अंगूठे और पहली उंगली के बीच में बने प्वाइंट को दबाएं। इसे एलवी3 प्वाइंट बोलते हैं। इस प्वाइंट को अंगूठे की मदद से करीब एक मिनट तक दबाएं। पीरियड्स के हर दिन इस प्रेशर प्वाइंट को दबाएं। इससे पीरियड में होने वाले क्रैम्प से राहत मिलती है।

अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
