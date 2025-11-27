पैरों में सूजन और दर्द बार-बार होता है? खाने की ये चीजें करेंगी अंदर से हील

पैरों में दर्द, सूजन, क्रैम्प्स, जलन या एथलीट फुट जैसी समस्याएं सिर्फ थकान या मौसम की वजह से नहीं होतीं बल्कि कई बार हमारी डाइट में जरूरी पोषक तत्वों की कमी इसका बड़ा कारण होती है। शरीर को ओमेगा-3 फैटी एसिड, पोटैशियम, मैग्नीशियम, करक्यूमिन, ब्रोमेलिन, प्रोबायोटिक्स और विटामिन E की जरूरत होती है ताकि मांसपेशियां, टिशू और त्वचा सही तरीके से काम कर सकें। ये तत्व सूजन घटाते हैं, त्वचा की मरम्मत करते हैं और फंगल इंफेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। सही खाने से पैरों की तकलीफें कई हफ्तों में कम होने लगती हैं और प्राकृतिक तरीके से राहत मिलती है। नीचे दिए खाद्य पदार्थ हर प्रकार की फुट प्रॉब्लम में आराम पहुंचा सकते हैं।