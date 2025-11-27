पैरों में सूजन और दर्द बार-बार होता है? खाने की ये चीजें करेंगी अंदर से हील
अगर आपके पैरों में दर्द, सूजन, क्रैम्प्स या फंगल इन्फेक्शन बार-बार होता है तो सिर्फ क्रीम या दवाइयां ही समाधान नहीं हैं। आपकी डाइट में मौजूद कुछ जरूरी पोषक तत्व इन समस्याओं को अंदर से ठीक करते हैं।
पैरों में दर्द, सूजन, क्रैम्प्स, जलन या एथलीट फुट जैसी समस्याएं सिर्फ थकान या मौसम की वजह से नहीं होतीं बल्कि कई बार हमारी डाइट में जरूरी पोषक तत्वों की कमी इसका बड़ा कारण होती है। शरीर को ओमेगा-3 फैटी एसिड, पोटैशियम, मैग्नीशियम, करक्यूमिन, ब्रोमेलिन, प्रोबायोटिक्स और विटामिन E की जरूरत होती है ताकि मांसपेशियां, टिशू और त्वचा सही तरीके से काम कर सकें। ये तत्व सूजन घटाते हैं, त्वचा की मरम्मत करते हैं और फंगल इंफेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। सही खाने से पैरों की तकलीफें कई हफ्तों में कम होने लगती हैं और प्राकृतिक तरीके से राहत मिलती है। नीचे दिए खाद्य पदार्थ हर प्रकार की फुट प्रॉब्लम में आराम पहुंचा सकते हैं।
सूजन (Foot Swelling)
- हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन इन्फ्लेमेशन घटाता है और अतिरिक्त फ्लूड को कम करता है।
- खीरा शरीर को हाइड्रेट कर टिशू में जमा पानी को बाहर निकालने में मदद करता है।
- कैसे लें: रोज ½–1 चम्मच हल्दी भोजन में मिलाएं और ½ कप खीरे के स्लाइस खाएं।
तलवे का तेज दर्द (Palntar Fasciitis Pain)
- सैलमन फिश ओमेगा-3 से भरपूर जो टेंडन की सूजन कम करता है।
- अनानास में मौजूद ब्रोमेलिन सूजन कम कर टिशू रिपेयर करता है।
- कैसे लें: सप्ताह में 3–4 बार 100–150 ग्राम सैलमन, रोज ½ कप अनानास खाएं।
पैरों में ऐंठन (Foot Cramps)
- केला पोटैशियम का बेहतरीन स्रोत है जो मांसपेशियों को रिलैक्स करता है।
- क्विनोआ मैग्नीशियम देता है जो नसों व मांसपेशियों के कार्य में सुधार लाता है।
- कैसे लें: रोज 1 केला, ½ कप क्विनोआ हफ्ते में 4–5 बार जरूर लें।
फंगल इंफेक्शन (Athlete's Foot)
- लहसुन में मौजूद एलिसिन मजबूत एंटी-फंगल गुण देता है।
- दही में प्रोबायोटिक्स त्वचा माइक्रोबायोम को मजबूत करते हैं।
- कैसे लें: रोज 1–2 लौंग लहसुन और ½ कप लाइव-कल्चर दही खाएं।
एड़ी फटना (Cracked Heels)
- एवोकाडो विटामिन E व हेल्दी फैट्स से त्वचा को रिपेयर करता है।
- चिया सीड्स ओमेगा-3 और हाइड्रेशन सपोर्ट देते हैं।
- कैसे लें: रोज ½ एवोकाडो और 1–2 टेबलस्पून चिया सीड्स लें।
नोट: पैरों की दर्द, सूजन, क्रैम्प्स और फंगल समस्याएं सही पोषण से काफी हद तक ठीक हो सकती हैं। हल्दी, सैलमन, अनानास, केला, क्विनोआ, लहसुन, दही, एवोकाडो और चिया सीड्स ऐसे फूड्स हैं जो सूजन कम करते हैं, त्वचा ठीक करते हैं और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। नियमित सेवन से 1–3 हफ्तों में राहत मिल सकती है। इसके अलावा यह सामग्री केवल जानकारी के लिए है। किसी भी तरह की बीमारी के इलाज, निदान या चिकित्सा का विकल्प नहीं है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।