घर से बाहर फेंक दें खाने की ये 3 खराब चीजें, आपको हर दिन कर रही बीमार, Fortis के डॉक्टर ने चेताया

संक्षेप: खाने-पीने की चीजों में अगर आप कुछ भी हेल्दी नहीं खा रहे हैं, तो आपकी हार्ट में प्रॉब्लम्स, पेट की समस्या और शरीर में थकान बनी रह सकती है। फोर्टिस के डॉक्टर शुभम ने कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया है, जो आमतौर पर हम लोग रोजाना खाते हैं और ये सेहत के लिए जहर की तरह होते हैं।

आजकल ज्यादातर बीमारियों की जड़ हमारी खराब लाइफस्टाइल और खान-पान की आदतें बन चुकी हैं। हम देर से सोते-जगते हैं और फिर हेल्दी खाने के बजाय कुछ भी खा लेते हैं या फिर ऑयली फूड खा लिया। कई घरों में कुछ ऐसी चीजें हैं, जो रोजाना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या ईवनिंग स्नैक्स के साथ खाई जाती हैं, इन्हें बच्चों से बूढ़े तक सभी खाना पसंद करते हैं। ये चीजें ऐसी हैं, जिन्हें हम नॉर्मल समझकर खा तो रहे हैं, लेकिन वो हमें धीरे-धीरे बीमार कर रही हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम वत्स का कहना है। डॉक्टर का कहना है कि हम सभी के घरों में ऐसी खाने की चीजें होती हैं, जो हम रोजाना खाते हैं और ये हमें धीरे-धीरे बीमार कर रही हैं। ये सेहत के लिए किसी जहर से कम नहीं हैं और इनके कारण पेट खराब, हाई बीपी, कमजोरी की समस्या हो सकती है। चलिए बताते हैं आपको क्या नहीं खाना चाहिए।

खाने की क्या चीजें हैं नुकसानदायक 1- नमकीन

नमकीन हम सभी चाय के साथ डेली खाते हैं। चटपटी, हल्की तीखी, सादी कई तरह की नमकीन घरों में होती हैं। नमकीन कई दिनों पहले बनाई जाती हैं और इनमें कई तरह के तेल का यूज किया जाता है, जिससे ये कुरकुरी बनी रहे। इन नमकीनों में नमक की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है, जो बीपी बढ़ा सकती है। इसे बिल्कुल भी न खाएं। नमकीन की जगह आप रोस्टेड मखाना खा सकते हैं। मखाना सेहत-दिल के लिए अच्छा है, इसमें प्रोटीन-फायबर की अच्छी मात्रा होती है, जो वेट लॉस करने और हड्डियों को मजबूत करने में मदद करेंगे।

2- फ्लेवर्ड योगर्ट

बाजार में मिलने वाले फ्लेवर योगर्ट को खाने से सेहत को कोई फायदा नहीं होता लेकिन आजकल बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये काफी पसंद आ रही है। फ्लेवर्ड योगर्ट में चीनी और कलर काफी ज्यादा मिला होता है, जो सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी जगह आप प्लेन दही, छाछ या फिर ग्रीन योगर्ट खा सकते हैं। ग्रीक योगर्ट में आप फ्रूट्स डालकर खाएं, ये आपकी सेहत को कई तरह से फायदा देगा।

3- मेयोनीज

आजकल बच्चे ब्रेड में मेयोनीज लगाकर खाते हैं या फिर मोमोज के साथ बड़े मजे से खाते हैं। मेयोनीज काफी नुकसानदायक है और खासतौर पर जो पैकेट वाले होते हैं। इसमें फैट, कैलोरी, सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स ज्यादा होते हैं, जो हाई बीपी, शुगर लेवल की समस्या को बढ़ाते हैं। इसकी जगह आप बटर, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो डिप खाएं। इन्हें खाने से हेल्दी फैट मिलेगा। डॉक्टर का कहना है कि इन चीजों को छोड़कर अगर आप ये चीजें खाते हैं, तो लंबे समय तक सेहत को कई फायदे मिलेंगे।