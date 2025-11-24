सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा ये 'स्लीपिंग हैक', 5 मिनट के अंदर ही आ रही लोगों को नींद!

संक्षेप: Sleeping Hack: आजकल सोशल मीडिया पर एक स्लीपिंग हैक बहुत वायरल हो रहा है। लोग दावा भी कर रहे हैं कि इसकी मदद से कुछ ही देर में नींद आ जाती है। आइए इसके बारे में डीटेल से समझते हैं।

क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बिस्तर पर पड़ते ही नींद आना बंद हो जाती है? करवटें बदलते-बदलते टाइम बीतता रहता है, लेकिन नींद आने का नाम नहीं लेती। कई बार ऐसा ज्यादा स्ट्रेस के चलते होता है, तो कई बार हमारा दिमाग फालतू की चीजें सोचने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, ये समझ नहीं आता। अब स्लीपिंग पिल्स लेना तो को अच्छी हैबिट है नहीं, तो क्यों ना कोई नेचुरल तरीका अपनाया जाए? आजकल सोशल मीडिया पर एक स्लीपिंग हैक बहुत वायरल हो रहा है। लोग दावा भी कर रहे हैं कि इसकी मदद से कुछ ही देर में नींद आ जाती है। आइए इसके बारे में डीटेल से समझते हैं।

खूब वायरल हो रहा है ये स्लीपिंग हैक आजकल सोशल मीडिया पर ये स्लीपिंग हैक काफी वायरल हो रहा हैं। ये कोई जर्नलिंग या डायरी राइटिंग जैसी हैबिट नहीं है, बल्कि एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, जो आपके दिमाग को शांत और स्थिर बनाने में मदद करती है। पॉपुलर न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रयू हबरमैन ने भी इसके बारे में पोस्ट किया है और इस तरीके को काफी इफेक्टिव बताया है। लगभग 72 प्रतिशत लोगों के लिए ये परफेक्टली काम करता है। तो चलिए जानते हैं कि आपको करना क्या है।

सोते हुए करना है ये काम जब भी सोने जाते हैं, तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए आराम से लेट जाएं और आँखें बंद कर लें। अब आपको अपनी बंद आंखों की पुतलियों (काला वाला हिस्सा) को मूव करना है। सबसे पहले पुतलियों को दाईं ओर घुमाएं, फिर बाईं ओर, इसके बाद ऊपर फिर नीचे, अब क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुईं की दिशा में, फिर एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुईं की उल्टी दिशा में। ये मूवमेंट आपको आँखें बंद रख कर करने हैं।