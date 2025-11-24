Hindustan Hindi News
सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा ये 'स्लीपिंग हैक', 5 मिनट के अंदर ही आ रही लोगों को नींद!

संक्षेप:

Sleeping Hack: आजकल सोशल मीडिया पर एक स्लीपिंग हैक बहुत वायरल हो रहा है। लोग दावा भी कर रहे हैं कि इसकी मदद से कुछ ही देर में नींद आ जाती है। आइए इसके बारे में डीटेल से समझते हैं।

Mon, 24 Nov 2025 10:07 AMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बिस्तर पर पड़ते ही नींद आना बंद हो जाती है? करवटें बदलते-बदलते टाइम बीतता रहता है, लेकिन नींद आने का नाम नहीं लेती। कई बार ऐसा ज्यादा स्ट्रेस के चलते होता है, तो कई बार हमारा दिमाग फालतू की चीजें सोचने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, ये समझ नहीं आता। अब स्लीपिंग पिल्स लेना तो को अच्छी हैबिट है नहीं, तो क्यों ना कोई नेचुरल तरीका अपनाया जाए? आजकल सोशल मीडिया पर एक स्लीपिंग हैक बहुत वायरल हो रहा है। लोग दावा भी कर रहे हैं कि इसकी मदद से कुछ ही देर में नींद आ जाती है। आइए इसके बारे में डीटेल से समझते हैं।

खूब वायरल हो रहा है ये स्लीपिंग हैक

आजकल सोशल मीडिया पर ये स्लीपिंग हैक काफी वायरल हो रहा हैं। ये कोई जर्नलिंग या डायरी राइटिंग जैसी हैबिट नहीं है, बल्कि एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, जो आपके दिमाग को शांत और स्थिर बनाने में मदद करती है। पॉपुलर न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रयू हबरमैन ने भी इसके बारे में पोस्ट किया है और इस तरीके को काफी इफेक्टिव बताया है। लगभग 72 प्रतिशत लोगों के लिए ये परफेक्टली काम करता है। तो चलिए जानते हैं कि आपको करना क्या है।

सोते हुए करना है ये काम

जब भी सोने जाते हैं, तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए आराम से लेट जाएं और आँखें बंद कर लें। अब आपको अपनी बंद आंखों की पुतलियों (काला वाला हिस्सा) को मूव करना है। सबसे पहले पुतलियों को दाईं ओर घुमाएं, फिर बाईं ओर, इसके बाद ऊपर फिर नीचे, अब क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुईं की दिशा में, फिर एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुईं की उल्टी दिशा में। ये मूवमेंट आपको आँखें बंद रख कर करने हैं।

कुछ देर रिपीट करें

राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज; इस तरह से आंखों की पुतली को मूव करते रहें। ये साइकिल आपको कुछ देर रिपीट करनी है। कई लोगों को 5-6 राउंड में ही नींद आने लगती है, तो वहीं कुछ लोगों को 10-15 राउंड लगते हैं। अब अगर आपको भी कभी नींद आने में परेशानी हो, तो ये ट्रिक आजमा कर देखें और बताएं कि आपके लिए इसने वर्क किया या नहीं।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
