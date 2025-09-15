हार्ट अटैक का खतरा 40% तक कम कर देती है ये आदत, खाने के बाद करना शुरू कर दें This Simple Habit After Meals May Cut Your Heart Attack Risk by 40% doctor advised, हेल्थ टिप्स - Hindustan
हार्ट अटैक का खतरा 40% तक कम कर देती है ये आदत, खाने के बाद करना शुरू कर दें

कुछ बहुत छोटी-छोटी आदतें अगर आप अपने रूटीन में शामिल कर लें, तो हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। डॉ बृजमोहन अरोड़ा ने ऐसी ही एक बहुत सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट का जिक्र किया है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 01:51 PM
बीते कुछ सालों में हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ा है। आज यंग एज में भी हार्ट अटैक आना बहुत आम हो गया है, जो काफी गंभीर बात है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमारी हार्ट हेल्थ लाइफस्टाइल और खानपान पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में कुछ बहुत छोटी-छोटी आदतें अगर आप अपने रूटीन में शामिल कर लें, तो हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। डॉक्टर बृजमोहन अरोड़ा ने वीडियो पोस्ट के जरिए ऐसी ही एक बहुत सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट का जिक्र किया है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप इस छोटी सी आदत को अपना लेते हैं, तो हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा 40 प्रतिशत तक कम हो जाता है। आइए जानते हैं।

छोटी सी ये आदत रखेगी हार्ट का ध्यान

डॉक्टर बृजमोहन अरोड़ा कहते हैं कि अगर आप खाने के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक करते हैं, तो हार्ट अटैक का खतरा 40 परसेंट कम हो जाता है। सुबह ब्रेकफास्ट लें, लंच या डिनर, उसके बाद वॉक जरूर करें। ये डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज के खतरे को भी कम करता है।

क्या है इसके पीछे का साइंस?

डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप खाने के बाद पन्द्रह मिनट वॉक करते हैं, तो इससे ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन भी कंट्रोल होता है, जिससे आर्टरीज को डैमेज नहीं होता। साथ ही ये ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कंट्रोल करता है। ये ट्राइग्लिसराइड एक कॉलेस्ट्रॉल कंपोनेंट होता है, जो हार्ट अटैक में योगदान देता है। इसके अलावा वॉक करने से ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज होता है, जो आर्टरीज को मोटा करता है और ब्लड प्रेशर के खतरे को कम करता है। इससे आर्टरीज डैमेज भी नहीं होती।

ब्रेन फॉग से भी मिलेगा छुटकारा

अगर आपको खाना खाने के बाद आलस आने लगता है या नींद आना शुरू हो जाती है, तो उसमें भी ये आदत बहुत फायदा कर सकती है। डॉ बृजमोहन बताते हैं कि खाने के बाद शुगर और इंसुलिन स्पाइक की वजह से अक्सर लोगों का फोकस नहीं बैठ पाता, आलस आने लगता है या सोने का मन करता है। ये सब ब्रेन फॉग की वजह से होता है। ऐसे में अगर आप खाने के बाद 10-15 मिनट वॉक करते हैं, तो इससे भी छुटकारा मिलता है।

