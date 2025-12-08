हार्ट अटैक का रिस्क 50% तक कम कर सकती है ये 1 आदत, डॉक्टर बोले- आज से ही शुरू करें 10 मिनट निकालना

संक्षेप: डॉ शंकर बताते हैं कि आजकल के युवाओं में तनाव, बढ़ता वजन, कम एक्टिव रहना मेन वजह हैं, जिस वजह से हार्ट अटैक 10-15 साल पहले हो रहे हैं। ऐसे में ये 1 आदत अगर आप अपना लेते हैं, तो हार्ट अटैक का रिस्क 50 प्रतिशत तक कम हो जाता है।

हार्ट से जुड़ी बीमारियां आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। चिंता की बात है कि कम उम्र में ही हार्ट अटैक के केस बढ़ते जा रहे हैं। वजह कई हो सकती हैं लेकिन मुख्य कारण हमारा खानपान, फिजिकल एक्टिविटी का अभाव, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस और सही नींद ना लेना है। डॉ शंकर पिल्लई बताते हैं कि आजकल के युवाओं में तनाव, बढ़ता वजन, कम एक्टिव रहना मेन वजह हैं, जिस वजह से हार्ट अटैक 10-15 साल पहले हो रहे हैं। खासतौर से साउथ एशियन देशों में यह रेट तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए जरूरी है कि अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव किए जाएं। डॉक्टर बताते हैं कि ये 1 आदत अगर आप अपना लेते हैं, तो हार्ट अटैक का रिस्क 50 प्रतिशत तक कम हो जाता है। आइए विस्तार में जानते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

50% तक हार्ट अटैक का रिस्क कम कर सकती है ये 1 आदत डॉ शंकर पिल्लई कहते हैं कि रोजाना अगर आप 10 मिनट के लिए एक सिंपल सी हैबिट दोहराएं, तो हार्ट अटैक का रिस्क 50 प्रतिशत तक कम हो सकता है। ये 1 आदत है फास्ट वॉकिंग या फिर लाइट स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना। इसके लिए आपको किसी जिम या महंगे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। चाहें तो 10 मिनट तक तेज-तेज वॉक करें। इसकी जगह आप 20 बॉडी वेट स्क्वाट, 10 पुश अप्स के 3 सेट, स्टेयर क्लाइंबिंग या लाइट डम्बल रूटीन में से कोई एक एक्सरसाइज 10 मिनट के लिए रोजाना कर सकते हैं।

कैसे होता है फायदा? डॉक्टर बताते हैं कि जब 10 मिनट के लिए आप इनमें से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो इसका सीधा असर आपके हार्ट पर पड़ता है। इससे आपका ब्लड फ्लो बेहतर होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है और लोअर बैली फैट हार्मोंस कम होते हैं। ये सीधा हार्ट अटैक के खतरे को कम करते हैं।