डॉ सलीम ने बताया- दांतों का दर्द, बदबू हो या पीलापन, ये 1400 साल पुराना टूथब्रश दूर करेगा!
संक्षेप: डॉ. सलीम जैदी ने 1400 साल पुराने ‘मिस्वाक’ टूथब्रश के फायदों के बारे में बताया है, जो दांतों को नेचुरली साफ, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखता है। मॉडर्न साइंस भी मानती है कि मिस्वाक में मौजूद एंटीबैक्टीरियल तत्व ओरल हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद हैं।
आजकल ओरल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं भी काफी कॉमन हो गई हैं। दांतों में सड़न, बदबू, पीलापन, खून आना या पायरिया लगना जैसी कई प्रॉब्लम अक्सर लोगों को परेशान करती हैं। अब महंगे टूथपेस्ट और फैंसी डेंटल केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बाद भी जब यही हाल है, तो एक बार क्यों ना नेचुरल चीजों को आजमा कर देखा जाए? डॉ सलीम जैदी ने एक वीडियो पोस्ट में 1400 साल पुराने टूथब्रश के बारे में बताया है। जी हां, सदियों से लोग अपने दांतों को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इस्लाम धर्म में तो इसे काफी पाक और पवित्र भी माना गया है। इतना ही नहीं, आज मॉडर्न साइंस भी इसके कई फायदे बता रही है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
ये है 1400 साल पुराना टूथब्रश
डॉ सलीम जैदी जिस 1400 साल पुराने टूथब्रश की बात कर रहे हैं, उसे 'मिस्वाक' के नाम से जाना जाता है। इस्लाम धर्म में इसे बहुत ही पाक पवित्र और जरूरी माना गया है। दरअसल ये भी एक तरह की दातून होती है, जिससे दांतों को रगड़कर साफ किया जाता है। इसमें एंटी बैक्टिरियल गुणों के साथ-साथ विटामिन सी, टैनिन, कैल्शियम, सल्फर जैसे कई तत्व मौजूद होते हैं, जो इसे दांतों की सफाई के लिए बेस्ट बनाते हैं।
मिस्वाक इस्तेमाल करने के फायदे
डॉ सलीम जैदी बताते हैं कि मॉडर्न साइंस में भी मिस्वाक को इस्तेमाल करने के कई फायदे बताए गए हैं। इसमें एंटी बैक्टेरियल गुण मौजूद होते हैं, जो कैविटी, दांतों में झनझनाहट और बदबूदार सांस की समस्या को दूर करते हैं। ये दांतों को प्राकृतिक रूप से सफेद बनाने और मसूड़ों को स्ट्रांग करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, मिस्वाक मेमोरी को इंप्रूव करता है और बैटर आई साइट को भी सपोर्ट करता है।
कैसे करना है इस्तेमाल?
मिस्वाक को इस्तेमाल करने के लिए लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा लें। अब एक साइड से इसकी 1 इंच छाल हटाकर दांतों से चबाएं और ब्रश बना लें। इसे हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए अपने दांत साफ करें। डॉक्टर कहते हैं कि इसे आप दिन में दो से तीन बार खाना खाने के बाद या सुबह उठने के तुरंत बाद इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक बार टूथपेस्ट करना भी जरूरी है
डॉक्टर सलीम कहते हैं कि मिस्वाक आपकी ओरल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन इसके साथ ही दिन में एक बार टूथपेस्ट करना भी जरूरी है। दरअसल टूथपेस्ट में फ्लोराइड मौजूद होता है, जो ओरल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। जबकि मिस्वाक में वो नहीं पाया जाता है। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप दोनों को साथ में इस्तेमाल करें। इसके लॉन्ग टर्म में आपकी ओरल हेल्थ अच्छी रहेगी।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
