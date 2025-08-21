खाने के बाद ये 1 गलती बना देगी पेट का मरीज, पूरी तरह बिगड़ सकता है पाचन
खाने के तुरंत बाद आप किस तरह से डील करते हैं, इसका असर पाचन के साथ-साथ एनर्जी लेवल और पेट से जुड़ी समस्याओं से भी होता है। योगा एक्सपर्ट बताती हैं कि हम में से ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं खाने के सेम गलती दोहराते हैं।
जितना जरूरी अच्छा खानापान है, उतना ही जरूरी खाने का सही तरीका भी है। खाना खाने के तुरंत बाद आप क्या करते हैं, इसका सेहत पर काफी असर पड़ता है। बल्कि यूं कहें कि है हमारा पाचन भी काफी हद तक हमारी इसी आदत पर निर्भर होता है। योगा एक्सपर्ट बताती हैं कि हम में से ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं खाने के बाद एक सेम गलती दोहराते हैं। यही गलती हमारे पूरे पाचन को खराब करने का काम करती है। खाने के तुरंत बाद आप किस तरह से डील करते हैं, इसका असर पाचन के साथ-साथ एनर्जी लेवल और पेट से जुड़ी समस्याओं से भी होता है। चलिए जानते हैं एक्सपर्ट किस एक गलती के बारे में बता रही हैं और कहीं आप भी तो ज्यादातर लोगों की तरह ये गलती नहीं दोहरा रहे?
खाने के तुरंत बाद ना करें ये 1 गलती
योगा एक्सपर्ट बताती हैं कि आजकल हम में से ज्यादातर लोग खाना खाने के तुरंत बाद सोफे पर जा कर बैठ जाते हैं। कई लोग आरामदायक तरीके से बैठकर फोन में बिजी हो जाते हैं, कोई झुककर बैठ जाता है और कोई-कोई तो एक झपकी भी ले लेता है। एक्सपर्ट कहती हैं कि खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट हो, इसके लिए शरीर का सीधा रहना बहुत जरूरी है। जब आपका शरीर सीधा होगा, तभी आपके सिस्टम में खाना अच्छी तरह मूव कर पाएगा और पाचन बेहतर तरीके से होगा।
कैसे नुकसान करती है ये आदत?
एक्सपर्ट बताती हैं कि जब खाने के तुरंत बाद आप झुककर या लेटकर आराम फरमा रहे होते हैं, तब शरीर को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इस वजह से पाचन तो धीमा होता ही है। साथ ही, इससे आपके पेट पर एक अतिरिक्त दबाव भी पड़ता है। कई लोगों में एसिडिटी, गैस बनना, ब्लोटिंग और एसिड रिफ्लक्स जैसी परेशानियां भी इसी एक वजह से होती है।
फिर खाने के तुरंत बाद क्या करें?
एक्सपर्ट कहती हैं कि खाने के बाद आपको अपने शरीर को सीधा रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप कुछ देर कमर को सीधा रखकर बैठ सकते हैं। वज्रासन मुद्रा में बैठना भी काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर खाने के बाद थोड़ी देर वॉक की जाए, तो पाचन भी बेहतर होता है और ओवरऑल सेहत दुरुस्त रहती है। एक्सपर्ट कहती हैं कि ये छोटी-छोटी आदतें कम समय में ही आपको एक बड़ा फर्क महसूस कराती हैं। आपका पाचन पहले से बेहतर होता है, शरीर ज्यादा एनर्जेटिक होता है और पेट से जुड़ी समस्याएं भी कम होती हैं।
