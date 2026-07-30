हार्ट को 20 साल तक जवां बना सकती हैं ये 1 एक्सरसाइज, डॉ रहमान ने बताया जरूरी!

हार्ट को हेल्दी रखने के लिए अपने रूटीन में ये 1 एक्सरसाइज जरूर शामिल करें। डॉ ओबैद रहमान बताते हैं कि ये वर्कआउट इतना इफेक्टिव है कि आपके हार्ट को 20 साल तक जवां बना सकता है।

आजकल कम उम्र में ही हार्ट से जुड़ी बीमारियां काफी कॉमन होती जा रही हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो इसके पीछे मुख्य वजह आजकल का लाइफस्टाइल और खानपान है। खासकर लोगों का लाइफस्टाइल तो कुछ ऐसा हो गया है, जिसमें सारा दिन लगभग बैठे रहने में ही जाता है। बहुत ही कम लोग हैं, जो डेली फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान देते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि उनके पास वाकई टाइम नहीं है। ऐसे में डॉ ओबैद रहमान में एक ऐसा वर्कआउट शेयर किया है, जो कम समय में ही आपकी हार्ट हेल्थ को काफी बेहतर कर सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये वर्कआउट हार्ट के लिए इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि आपके दिल को 20 साल तक जवां कर सकता है। अगर आप भी हार्ट के लिए कोई सिंपल और इफेक्टिव वर्कआउट ढूंढ रहे हैं, तो इसे अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं।

दिल को 20 साल तक जवां रख सकता है ये 1 वर्कआउट एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए डॉ ओबैद रहमान बताते हैं कि 1 एक्सरसाइज ऐसी है, जो आपके हार्ट को ज्यादा लंबे समय तक जीने और हेल्दी रहने में मदद करती है। ये एक्सरसाइज है नॉर्वेजियन 4×4 वर्कआउट, जो एक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT) है। जापान में 20 हजार लोगों पर हुई एक रिसर्च में भी ये निकलकर सामने आया कि ये एक्सरसाइज आपके दिल को 20 साल तक जवां रख सकती हैं।

नॉर्वेजियन 4×4 वर्कआउट कैसे करें? नॉर्वेजियन 4×4 वर्कआउट एक ऐसी तकनीक है, जिसमें कुछ मिनट तक पूरी क्षमता के साथ कार्डियो एक्साइज की जाती है। इस दौरान आपका हार्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर कुछ देर के लिए शरीर को रिकवर होने का वक्त दिया जाता है। यही क्रम पूरे 4 बार दोहराया जाता है, जिससे हार्ट पर काफी अच्छा इफेक्ट होता है। आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इसे करना कैसे है-

स्टेप 1- शुरुआत 5-10 मिनट के हल्के वार्मअप के साथ करें।

स्टेप 2- अब 4 मिनट के लिए तेज दौड़ें या कोई कोई भी हाई इंटेंसिटी कार्डियो करें। इस दौरान आपका हार्ट रेट, आपके मैक्सिमम हार्ट रेट का 80-90 प्रतिशत तक होना चाहिए।

स्टेप 3- इसके बाद 4 मिनट के लिए समस्या गति से वॉक करें और बॉडी को रिकवरी का समय दें। इस दौरान आपका हार्ट रेट, मैक्सिमम हार्ट रेट के 50-60 प्रतिशत तक आ जाना चाहिए।

स्टेप 4- इसी क्रम को 4 बार लगातार दोहराएं।

स्टेप 5- शुरुआत हफ्ते में एक बार करने के साथ करें। फिर धीरे-धीरे आप इसे हफ्ते में दो बार तक कर सकते हैं।

हार्ट को ट्रेन करना है बेहद जरूरी डॉ ओबैद रहमान कहते हैं कि हमारा दिल एक मसल (मांसपेशी) की तरह काम करता है। जिस तरह मसल ट्रेनिंग करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उसी तरह सही तरह का कार्डियो हार्ट को बेहतर तरीके से फंक्शन करने में मदद करता है। आजकल का लाइफस्टाइल, जिसमें लंबे समय तक बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और नियमित व्यायाम ना करना काफी कॉमन हो गया है, ये दिल की फिटनेस को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में हार्ट को नियमित रूप से ट्रेन करना भी बहुत जरूरी है।