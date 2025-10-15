कपड़े उतारते ही बच्चे की हड्डियां दिखने लगती हैं? डॉक्टर से जानें कब है परेशानी वाली बात

संक्षेप: आपने अक्सर देखा होगा कि छोटी उम्र के बच्चे बहुत पतले-दुबले नजर आते हैं। दरअसल, इस उम्र में बच्चों का शरीर तेजी से बदलता है, जिससे वे कभी-कभी बहुत दुबले दिखने लगते हैं। लेकिन क्या यह सच में किसी परेशानी का संकेत है या फिर पूरी तरह सामान्य बात? चलिए जानते हैं-

आपने अक्सर देखा होगा कि छोटी उम्र के बच्चे बहुत पतले-दुबले नजर आते हैं। कई बार तो नहलाते वक्त उनकी पूरी हड्डियां तक साफ दिखाई देती हैं। ऐसे में पेरेंट्स को चिंता होने लगती है कि कहीं बच्चा कमजोर तो नहीं, या उसके शरीर में कोई कमी तो नहीं है। दरअसल, इस उम्र में बच्चों का शरीर तेजी से बदलता है, जिससे वे कभी-कभी बहुत दुबले दिखने लगते हैं। लेकिन क्या यह सच में किसी परेशानी का संकेत है या फिर पूरी तरह सामान्य बात? चलिए जानते हैं इस बारे में डॉक्टर मोहित सेठी का क्या कहना है।

बचपन में हड्डियां क्यों नजर आती हैं? डॉ. मोहित सेठी बताते हैं कि 3 से 9 साल की उम्र बच्चों के शरीर के विकास का सबसे अहम स्टेज होता है। इस दौरान उनका शरीर तेजी से बढ़ रहा होता है। उनकी हड्डियां लंबी हो रही होती हैं और बॉडी में फैट भी बहुत कम होता है। इस उम्र में मांसपेशियां धीरे-धीरे बनती हैं। फैट की मात्रा कम होने के कारण शरीर का स्ट्रक्चर साफ नजर आता है। डॉक्टर सेठी के मुताबिक असल में, यह बच्चों की हेल्दी ग्रोथ का संकेत है ना कि कमजोरी का।

बच्चों का एक्टिव रहना सबसे जरूरी इस उम्र के बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं। वे हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, चढ़ते-उतरते हैं। उनके शरीर की एनर्जी लगातार खर्च होती रहती है, जिससे फैट जमा नहीं हो पाता। डॉक्टर के अनुसार अगर बच्चा खुश रहता है, उसे भूख अच्छी लगती है, वो खेलकूद में रुचि रखता है और हर साल उसका वेट लगभग 2 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो उसका दुबला दिखना पूरी तरह से नॉर्मल है। पेरेंट्स को सिर्फ यह ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में उनका बच्चा एक्टिव और एनर्जेटिक रहे।

कब दिखाना चाहिए डॉक्टर को? डॉ मोहित कहते हैं कि 3 से 9 साल की उम्र में अगर बच्चा सुस्त रहता है, ठीक से खाना नहीं खाता या उसके वजन बढ़ने की रफ्तार बहुत ही कम है, तो यह चिंता की बात हो सकती है। ऐसी स्थिति में बच्चे को डॉक्टर के पास जरूर ले जाना चाहिए ताकि किसी कमी या बीमारी का पता लगाया जा सके। लेकिन अगर बच्चा एक्टिव है और साल-दर-साल थोड़ा वजन बढ़ा रहा है, तो उसका पतला शरीर, किसी भी तरह की समस्या नहीं है।