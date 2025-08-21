घर में जरूर रखें ये 4 दवाइयां, डॉक्टर बोले- 'इमरजेंसी में बचा सकती हैं जान'! These 4 Emergency Medicines Can Save Lives During Sudden Heart Problems Doctor suggests, हेल्थ टिप्स - Hindustan
हेल्थThese 4 Emergency Medicines Can Save Lives During Sudden Heart Problems Doctor suggests

Must Have medicines: डॉक्टर शिवम ने ऐसी 4 दवाइयों के नाम शेयर किए हैं, जो उनके मुताबिक हर घर में होनी ही चाहिए। इमरजेंसी के वक्त ये दवाइयां लाइफ सेविंग भी साबित हो सकती हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 07:02 AM
आज के समय में हार्ट संबंधी बीमारियां काफी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। अचानक आया हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ज्यादातर मामलों में काफी गंभीर और जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो समय पर सही इलाज पेशेंट की जान बचा सकता है। डॉक्टर शिवम राज एक पोस्ट के जरिए बताते हैं कि हर दिन लगभग 30 हजार लोगों की जान मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी दिल का दौरा पड़ने से जाती है। ऐसे में बेसिक फर्स्ट ऐड के बारे में हर किसी को जरूर जानना चाहिए। डॉक्टर शिवम ने ऐसी 4 दवाइयों के नाम शेयर किए हैं, जो उनके मुताबिक हर घर में होनी ही चाहिए। इमरजेंसी के वक्त ये दवाइयां लाइफ सेविंग भी साबित हो सकती हैं।

दिल का दौरान पड़ने पर दिखते हैं ये लक्षण

डॉक्टर शिवम बताते हैं कि दिल का दौरा पड़ने पर छाती के बाईं ओर (लेफ्ट) तेज दर्द उठता है। ये दर्द छाती से होता हुआ हाथ की तरफ बढ़ता है। इसके अलावा पेशेंट को सांस लेने में भी काफी तकलीफ होती है। घबराहट, तेज पसीना आना और एंग्जाइटी महसूस होना, ये लक्षण भी इस दौरान देखने को मिलते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे कुछ लक्षण दिखने पर मरीज को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए लेकिन उससे पहले आप उन्हें कुछ बेसिक दवाइयां जरूर दें। ये लाइफ सेविंग साबित हो सकती हैं।

घर में जरूर रखें ये 4 दवा

डॉक्टर के मुताबिक हर घर में ये 4 दवा जरूर होनी चाहिए। इनके नाम हैं: एस्पिरिन (Aspirin- 325 mg), क्लोपिडोग्रेल (Clopidogrel- 300 mg), एटोरवास्टेटिन (Atorvastatin- 80 mg), सॉर्बिट्रेट (Sorbitrate- 5 mg)। इन सभी दवाइयों को ठीक इसी क्रम में हार्ट अटैक पेशेंट को देना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि मरीज को लेटा दें और उसका सिर उठा रहने दें। इसके बाद ठीक इसी क्रम में उन्हें ये दवाइयां दें। सॉर्बिट्रेट को जीभ के नीचे रखना है, अगर आपका बीपी 90/60 से ज्यादा हो, तभी इस दवा को लें।

ये बातें रखें ध्यान

डॉक्टर शिवम बताते हैं कि कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर चेस्ट पेन ज्यादा हो और दिल का दौरा पड़ने के लक्षण दिखें, तभी ये दवा पेशेंट को दें। जब तक मेडिकल हेल्प नहीं मिल जाती, ये दवा फर्स्ट ऐड के तौर पर काम करेंगी। इसके अलावा अगर बीपी 90mmHg से कम है या पेशेंट शॉक में है, तो सॉर्बिट्रेट ना दें। एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल लेने के बाद कोई एलर्जी या ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ये भी जरूर चेक करते रहें।

ये लोग घर में जरूर रखें ये दवाइयां

डॉक्टर शिवम कहते हैं कि वैसे तो आजकल हर किसी के घर में ये दवाइयां होनी ही चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में कोई हार्ट का मरीज है, किसी को डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है या हाई बीपी की समस्या है; तो ये दवाइयां घर में ना रखना खतरे से खाली नहीं है। आपकी पहले की तैयारी एक बहुत बड़े खतरे को टाल सकती है इसलिए ऐसी बातों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें।

(Credit: @dr.shivamrajaiims_Instagram)

Health Tips Heart Attack

