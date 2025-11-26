आपकी हथेलियों में छिपा है 'हार्ट' का इलाज, योग एक्सपर्ट बोलीं रोज करें ये 3 मुद्रा!

आजकल हार्ट से जुड़ी समस्याएं काफी कॉमन हो गई हैं। आप नोटिस करेंगे कि गलत खानपान और लाइफस्टाइल का असर बड़ी तेजी से दिल की सेहत पर भी पड़ रहा है। आर्टरीज यानी दिल की नसें ब्लॉक होना, हार्ट पर प्रेशर पड़ना और भी कई समस्याएं हैं, जो कॉमन होती जा रही हैं। अब सवाल है कि दिल की इस बिगड़ती सेहत का ध्यान कैसे रखा जाए? अगर आप से कहें कि आपके हार्ट की हेल्थ, आपके हाथों में ही छिपी है तब? ये सुनने में अजीब है और शायद आपको यकीन भी ना हो। लेकिन सच मानिए अगर आप कुछ हैंड मूवमेंट यानी हाथों से मुद्राएं प्रैक्टिस करें, तो आपका दिल आपको धन्यवाद जरूर कहेगा। योग एक्सपर्ट राधेसा (हमयोग) ने ऐसे ही कुछ हैंड मूवमेंट शेयर किए हैं, जो आपको रोजाना कुछ देर करने चाहिए।