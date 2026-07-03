खाने का ये 1 नियम 90% बीमारियां ठीक कर देगा! डॉक्टर बोले- 1 महीने ट्राई कर के देखें

डॉ सलीम जैदी बताते हैं कि खाने का एक नियम अगर आप अपना लें, तो 90% लाइफस्टाइल संबंधी बीमारियां आपको होंगी ही नहीं या ठीक हो जाएंगी। इस छोटे से नियम के फायदे सिर्फ आयुर्वेद में ही नहीं, बल्कि मॉडर्न साइंस में भी माने गए हैं।

आजकल का हमारा खानपान और लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा हो गया है कि शरीर बीमारियों का घर बन चुका है। ज्यादातर लोगों को कोई ना कोई लाइफस्टाइल संबंधी बीमारी तो है ही। डायबिटीज, बीपी, फैटी लिवर और हाई कॉलेस्ट्रोल; ये बीमारियां तो इतनी ज्यादा कॉमन गई हैं कि हर दूसरे घर में किसी ना किसी को जरूर हैं। ऐसे में सिर्फ हेल्दी खाना ही काफी नहीं है, साथ में खाने के पैटर्न में बदलाव की भी जरूरत है। डॉ सलीम जैदी एक वीडियो पोस्ट के जरिए बताते हैं कि अगर आपको हेल्दी रहना है, तो सिर्फ खाने का एक नियम आपकी जिंदगी को बदल सकता है। डॉक्टर के मुताबिक अगर ये 1 नियम आप आज से अपना लें, तो 90% बीमारियां आपके पास आएंगी ही नहीं। तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं वो एक सेहत का मंत्र क्या है।

क्या है सेहत का ये 1 गोल्डन नियम? डॉ सलीम जैदी बताते हैं कि अगर आप अपने खानपान में ये 1 नियम अप्लाई कर लें, तो 90% लाइफस्टाइल संबंधी बीमारियां आपसे दूर ही रहेंगी। ये नियम है, अपनी भूख से कम खाना और सूर्यास्त के बाद खाना बंद कर देना। ये नियम सुनने में बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार सेहत पर इसके चमत्कारी फायदे देखने को मिलते हैं।

अपनी भूख से कम खाना क्यों जरूरी है? डॉक्टर कहते हैं कि आयुर्वेद में अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को बहुत अहमियत दी गई है। ये अग्नि हमारे शरीर में भोजन को पचाने का काम करती है और उसे एनर्जी में बदलती है। जब आप जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं तो इस अग्नि पर बोझ ज्यादा बढ़ जाता है और वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाती। इसलिए आपको अपने पेट की क्षमता का 3/4 खाना ही खाना चाहिए, यानी आपका पेट सिर्फ 75% भरा हुआ होना चाहिए।

आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों मानते हैं इसके फायदे डॉक्टर बताते हैं कि आयुर्वेद में इस नियम को 'मिताहार' कहा जाता है, जिसका मतलब है भूख से कम खाना। आयुर्वेद के अनुसार हेल्दी रहने के लिए ज्यादा खाना जरूरी नहीं है, बल्कि सही समय, सही मात्रा और सही चीज खाना ज्यादा जरूरी है। मॉडर्न साइंस भी मानती है कि जब आप कम खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा बेहतर तरीके से कम करता है और लॉन्ग टर्म में कई हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं।

सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं खाना चाहिए खाना? डॉ सलीम बताते हैं कि सूरज ढलने के बाद भी खाना अवॉइड करना चाहिए। पहले के लोग ये नियम फॉलो करते थे, इसलिए आज की तुलना में बीमार भी कम पड़ते थे। दरअसल आयुर्वेद के अनुसार हमारी बॉडी का तालमेल प्रकृति के साथ मेल खाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही दिन ढलता है, हमारा पाचन और धीमा होना शुरू हो जाता है। ऐसे में लेट नाइट खाना खा कर जब हम इस नेचुरल ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं, तो सेहत पर काफी खराब असर पड़ता है।

सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं मॉडर्न साइंस के मुताबिक भी ज्यादा देर से खाना खाने पर नींद और मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही वजन घटाने में भी दिक्कत होती है।