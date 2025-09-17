घर में एक खास तरह की स्मेल आती है? आपकी एंग्जाइटी और नेगेटिविटी के पीछे कहीं ये तो नहीं!

Health Tips: आपने नोटिस किया होगा कि हम सभी के घरों में एक खास तरह स्मेल आती है। डॉ पुलकित बताते हैं कि घर में आने वाली एक तरह की स्मेल आपके ब्रेन पर सीधा असर डालती है।

क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि घर में बैठे-बैठे मूड चिड़चिड़ा सा हो जाता है, बिना कुछ किए ऐसा लगता है जैसे कितना कुछ कर लिए हो? घर में एक अजीब सी नेगेटिविटी और स्ट्रेस महसूस होता है? तो हो सकता है कि इसके पीछे आपके घर में आने वाली एक खास तरह की स्मेल जिम्मेदार हो। जी हां, आपने नोटिस किया होगा कि हम सभी के घरों में एक खास तरह स्मेल आती है। कभी कपड़ों की, सिंक में रखे बर्तनों की, बंद रूम से आने वाली स्मेल, सीलन की बदबू या कुछ और। डॉ पुलकित एक पोस्ट के जरिए बताते हैं कि घर में आने वाली एक तरह की स्मेल आपके ब्रेन पर सीधा असर डालती है। आइए इस बारे में विस्तार से समझते हैं।

मेंटल हेल्थ पर असर डालती है घर की स्मेल डॉ पुलकित कहते हैं कि अगर आपके घर से एक खास तरह की स्मेल आती रहती है, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव असर डालती है। कई बार आप महसूस करते हैं कि घर में एक नेगेटिविटी, स्ट्रेस, गुस्सा आना, एनर्जी लो रहना, मूड चिड़चिड़ा रहना और हमेशा बीमार रहना लगा रहता है, तो समस्या आपके घर से आने वाली स्मेल में भी हो सकती है।

ब्रेन के लिए टॉक्सिक होती है एक तरह की स्मेल डॉ पुलकित कहते हैं कई अध्ययनों में ये बात सामने आई है कि घर में फैला हुआ सामान और स्मेल, आपके ब्रेन में एंग्जाइटी, खराब फोकस और यहां तक कि डिप्रेशन को भी ट्रिगर करते हैं। जब आपका ब्रेन बार-बार ट्रिगर होता है, तो आप बिना कुछ किए भी ऐसा महसूस करते हैं, जैसे आपके बहुत कुछ कर लिया हो। ऐसी स्थिति में आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि वो कहीं फंसा हुआ है, फिर आप जितना भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर लें, आपका ब्रेन नेगेटिविटी की तरफ ही जाता है।