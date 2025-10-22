सुपरफूड अलर्ट! प्रोटीन का पावरहाउस टेम्पेह खाने के जबरदस्त फायदे

टेम्पेह (Tempeh) इंडोनेशिया का पारंपरिक फूड है जो अब पूरी दुनिया में अपनी हेल्दी खूबियों की वजह से लोकप्रिय हो चुका है। यह सोयाबीन से तैयार किया जाता है और इसका स्वाद हल्का नट्स जैसा तथा टेक्सचर थोड़ा फर्म होता है। टोफू की तुलना में टेम्पेह ज्यादा पौष्टिक माना जाता है क्योंकि इसमें पूरा सोयाबीन इस्तेमाल किया जाता है जिससे इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन की मात्रा अधिक रहती है। अगर आप शाकाहारी या वेगन हैं और अपने भोजन में हाई प्रोटीन विकल्प ढूंढ रहे हैं,तो टेम्पेह आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। आइए जानते हैं इससे जुड़े प्रमुख स्वास्थ्य लाभ —