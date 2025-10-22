सुपरफूड अलर्ट! प्रोटीन का पावरहाउस टेम्पेह खाने के जबरदस्त फायदे
संक्षेप: सोया से बना यह सुपरफूड ना सिर्फ प्रोटीन का पावरहाउस है बल्कि दिल, हड्डियों और पाचन के लिए भी फायदेमंद है। यहां जानें इसे खाने के और भी कई फायदे-
टेम्पेह (Tempeh) इंडोनेशिया का पारंपरिक फूड है जो अब पूरी दुनिया में अपनी हेल्दी खूबियों की वजह से लोकप्रिय हो चुका है। यह सोयाबीन से तैयार किया जाता है और इसका स्वाद हल्का नट्स जैसा तथा टेक्सचर थोड़ा फर्म होता है। टोफू की तुलना में टेम्पेह ज्यादा पौष्टिक माना जाता है क्योंकि इसमें पूरा सोयाबीन इस्तेमाल किया जाता है जिससे इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन की मात्रा अधिक रहती है। अगर आप शाकाहारी या वेगन हैं और अपने भोजन में हाई प्रोटीन विकल्प ढूंढ रहे हैं,तो टेम्पेह आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। आइए जानते हैं इससे जुड़े प्रमुख स्वास्थ्य लाभ —
- प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत: टेम्पेह में प्रति 100 ग्राम में लगभग 15–20 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। यह मसल्स की ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर और लंबे समय तक भूख नियंत्रित रखने में मदद करता है।
- पाचन शक्ति को बढ़ाए: यह एक फर्मेंटेड (fermented) फूड है जिसमें प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स मौजूद रहते हैं। ये आंतों की सेहत सुधारते हैं और पेट से जुड़ी परेशानियों को कम करते हैं।
- हृदय के लिए फायदेमंद: टेम्पेह में मौजूद फाइबर और आइसोफ्लेवोन्स (isoflavones) खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करते हैं जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है।
- हड्डियों को मजबूत बनाए: इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम पाए जाते हैं जो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी हैं। यह दूध ना पीने वालों के लिए एक अच्छा कैल्शियम विकल्प है।
- ब्लड शुगर नियंत्रण में मददगार: टेम्पेह में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण यह शुगर लेवल को स्थिर रखता है जिससे डायबिटीज़ के मरीजों को लाभ होता है।
- एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर: इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में फ्री रैडिकल्स को कम करते हैं जिससे इम्यूनिटी और स्किन हेल्थ बेहतर रहती है।
- वजन घटाने में सहायक: यह फूड लंबे समय तक पेट भरा रखता है जिससे अनहेल्दी स्नैकिंग कम होती है और वजन नियंत्रण में रहता है।
डाइट में कैसे शामिल करें:
टेम्पेह को ग्रिल, स्टर-फ्राई, सलाद या फिर करी में डालकर खाया जा सकता है। यह फ्लेवर को आसानी से सोख लेता है, इसलिए यह हर तरह के व्यंजन में स्वादिष्ट लगता है।
