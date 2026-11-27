Tea Vs Coffee: चाय पीना ज्यादा फायदेमंद है या कॉफी? डायटिशियन ने बता दिया कौन है हेल्दी!
Tea vs Coffee: डेली बेसिस पर चाय या कॉफी में से एक ड्रिंक तो आप भी पीते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा हेल्दी है? अक्सर लोग इसी को ले कर कन्फ्यूज रहते हैं कि इन दोनों में से क्या चुनें। आइए डायटिशियन से जानें आपके लिए बेस्ट कौन सी है।
हमारे देश में ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत एक कप चाय के साथ होती है। आजकल तो कॉफी पीने का चलन भी काफी बढ़ गया है। खासकर बड़े शहरों में लोग काम करते-करते दिन में कई कप कॉफी पी जाते हैं। ऐसे में एक डिबेट लंबे समय से चली आ रही है कि चाय और कॉफी, दोनों में से कौन सी ड्रिंक ज्यादा बेहतर है। कई लोगों को लगता है कि कॉफी चाय से अलग होती है और शरीर को फायदा करती है। वहीं कुछ इसे नुकसानदायक बताते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई चाय और कॉफी में बहुत ज्यादा अंतर है? अगर हां, तो इन दोनों में से कौन सी ड्रिंक आखिर ज्यादा हेल्दी है? जाने-माने डायटिशियन भावेश गुप्ता ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसी बारे में विस्तार से बताया है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है।
भारत में कितनी चाय और कॉफी कितनी पी जाती है?
डायटिशियन बताते हैं कि हमारे देश की लगभग 90 प्रतिशत पॉपुलेशन डेली बेसिक पर 100 करोड़ कप चाय और 90 करोड़ कप कॉफी पी जाती है। यानी भारत कॉफी और चाय पीने के मामले में बहुत आगे है। जहां चाय हजारों सालों से भारत के असम में उगाई जा रही है, वहीं कॉफी भारत में पहली बार 17 वीं शताब्दी में आई।
चाय या कॉफी, ज्यादा हेल्दी कौन सी ड्रिंक है?
- कैलोरी- सबसे पहले कैलोरी के मामले में देखें, तो प्लेन ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी दोनों में लगभग जीरो कैलोरी होती है। वहीं दूध और चीनी मिलाने के बाद एक कप चाय या कॉफी में लगभग 110 कैलोरी हो जाती हैं।
- कैफीन- कॉफी में कैफीन की मात्रा चाय के मुताबिक थोड़ी ज्यादा होती है। जहां एक कप चाय में लगभग 30 mg कैफीन मौजूद होता है, वहीं एक कप कॉफी में इसकी मात्रा 80-100 mg तक हो सकती है।
- एंटीऑक्सीडेंट्स- चाय और कॉफी दोनों में ही एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। जहां कॉफी में क्लोरोजेनिक एसिड होता है, वहीं चाय में कैटेचिन्स पाए जाते हैं। स्टडीज में इन एंटीऑक्सीडेंट्स को हार्ट और लिवर हेल्थ को सपोर्ट करता हुआ देखा गया है।
- एंटी न्यूट्रिएंट्स- डायटिशियन बताते हैं कि चाय और कॉफी दोनों में ही भारी मात्रा में टैनिन्स पाए जाते हैं। इनकी ज्यादा मात्रा शरीर में आयरन एब्जॉरपशन को रोकने के साथ पाचन संबंधी परेशानियों का कारण बन सकती है।
आप के लिए कौन सी ड्रिंक बेस्ट रहेगी?
डायटिशियन के मुताबिक, चाय और कॉफी दोनों में से किसी एक को हेल्दी बताना सही नहीं है। आप अपनी जरूरत और टेस्ट के अनुसार इन दोनों में से कोई भी ड्रिंक चुन सकते हैं। बस ध्यान रखें आप जो भी पी रहे हैं, उसकी मात्रा कम रखें। दिनभर में 1 से 2 कप कॉफी या चाय पीना पर्याप्त है। इसके अलावा इन्हें खाली पेट, देर रात और खाने के साथ पीना अवॉइड करें।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
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लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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