Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थtamannah bhatia fitness trainer shares 3 myths about carbohydrates role in weigh loss

तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर से शेयर किए कार्बोहाइड्रेट से जुड़े 3 मिथ, हर महिला को पता होना चाहिए

Myth about carbohydrate: तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने कार्बोहाइड्रेट को लेकर 3 मिथ शेयर किए हैं। जिसे अक्सर महिलाओं से वेट लॉस के लिए बोला जाता है। आप भी जान लें कौन से हैं वो 3 झूठ।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 05:34 PM
तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर से शेयर किए कार्बोहाइड्रेट से जुड़े 3 मिथ, हर महिला को पता होना चाहिए

कार्बोहाइड्रेट को लेकर काफी सारे मिथ है। जिनका सच्चा से कोई लेना देना नही है। खासतौर पर कार्बोहाड्रेट को लेकर कहा जाता है कि ये वजन बढ़ाता है। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कार्ब्स से जुड़े 3 मिथ शेयर किए हैं। जिससे जानने के बाद आप रोज की रोटी-चावल से परहेज करना जरूर बंद कर सकते हैं।

क्या है कार्बोहाइड्रेट

कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, फाइबर और शुगर से मिलकर बनते हैं। ये तीनो ही न्यूट्रिएंट्स बॉडी के लिए जरूरी हैं क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और हेल्दी रखने में मदद करते हैं। लेकिन साथ ही जरूरी है कि इसे मॉडरेशन में खाया जाए। क्योंकि, ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। वहीं अगर आप कार्ब्स को पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल लो हो जाएगा जिससे हाइपोग्लाइसेमिया की स्थिति पैदा हो जाएगी।

वेट लॉस के लिए कार्बोहाइड्रेट छोड़ना जरूरी है

महिलाओं को खासतौर पर कहा जाता है कि वेट लॉस करना है तो कार्बोहाइड्रेट खाना छोड़ दें। लेकिन फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने शेयर किया कि ये सही नही है। इसके साथ ही उन्होंने तीन ऐसे ही झूठ शेयर किए हैं जो अक्सर महिलाओं को वेट लॉस के लिए बोले जाते हैं।

वजन घटाने के लिए कार्ब्स छोड़ना होगा

सिद्धार्थ बताते हैं कि कार्ब्स खाना छोड़ने पर क्विक रिजल्ट दिखता है। जो कि वाटर वेट लॉस होता है। लेकिन लांग टर्म में लगातार कार्ब्स ना खाने पर क्रेविंग का बढना, लो एनर्जी और इनकन्सिसेंटेसी।

रोटी और चावल हैं बैड फूड्स

इंडियन खाने में रोटी और चावल जरूर होते हैं। और ये रोजाना की डाइट है। इसलिए रोटी चावल को छोड़ने की बजाय इसे सही अमाउंट में प्रोटीन और सब्जियों के साथ पेयर करना हेल्दी ऑप्शन है।

शाम को 6 बजे के बाद कार्बोहाइड्रेट ना खाओ

सिद्धार्थ बताते हैं कि शाम को 6 बजे के बाद कार्ब्स खाने से वो मैजिकली फैट में नहीं बदल जाता है। बल्कि आप दिन भर में कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। इसलिए शाम को भी थोड़ी मात्रा में कार्ब्स लिया जा सकता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बॉडी के साथ दिमाग का भी फ्यूल है। बस इसे सही तरीके से यूज करना जरूरी है।

मलाइका अरोड़ा ने मानी है ये बात

डाइट में कार्ब्स शामिल करना जरूरी है। ये बात मलाइका अरोड़ा ने भी शेयर की है। पॉडकास्ट में मलाइका ने बताया था कि लोग सोचते हैं कि कार्ब्स अवॉएड करें। लेकिन इसकी कमी की वजह से हेयरफॉल, बेहोशी आना, किसी काम में मन ना लगना जैसी फीलिंग होती है। जो कि खानपान में कार्बोहाइड्रेट ना होने की वजह से होता है क्योकि कार्ब्स के बगैर शरीर को एनर्जी नहीं मिलती है।

