खाना खाकर भी कुछ खाने का करता है मन, झड़ रहे हैं बाल? जानें शरीर में है किस चीज की है कमी

प्रोटीन शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। इसके बावजूद भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम मात्रा में प्रोटीन का सेवन करती हैं। इस कमी का असर शरीर पर स्पष्ट रूप से नजर आता है। प्रोटीन की कमी के क्या हैं संकेत? बता रही हैं शमीम खान

हमारे शरीर को स्वस्थ रहने और सुचारू रूप से काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और मिनरल्स की एक निश्चित मात्रा में नियमित रूप से जरूरत होती है। प्रोटीन शरीर का निर्माण करने वाले तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी कुल कैलोरी का कम से कम 10 प्रतिशत और अधिक से अधिक 35 प्रतिशत प्रोटीन से आना चाहिए। ऐसे में अगर प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का पर्याप्त मात्रा में सेवन न किया जाए तो शरीर इसके कुछ संकेत देता है। एक अध्ययन के मुताबिक भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में 13 प्रतिशत कम प्रोटीन का सेवन करती है। प्रोटीन के सेवन में इस कमी का असर उनके मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा के स्तर, शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता और मूड स्विंग पर पड़ता है। प्रोटीन की कमी का संकेत शरीर किन रूपों में देता है, आइए जानें:

हमेशा भूख लगना बीएलके सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, नई दिल्ली में सीनियर फिजिशियन डॉ. ए.के.झिंगन कहते हैं, ‘प्रोटीन की कमी का सबसे पहला संकेत है, हमेशा भूख लगना। जैसे आपने अभी खाना खाया है, लेकिन फिर भी आपको कुछ स्नैक्स या हल्का-फुल्का खाने का मन कर रहा। प्रोटीन पेट भरा होने का अहसास दिलाता है, इसलिए जब आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन नहीं करतीं तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको भूख लग जाती है।’

घाव भरने में समय लगना घाव भरने के लिए प्रोटीन जरूरी है, क्योंकि यह नए ऊतकों और कॉलेजन के निर्माण को आधार प्रदान करता है, जो आपके शरीर की मरम्मत और विकास के लिए जरूरी हैं। अगर आपके घावों और खरोंचों को ठीक होने में अधिक समय लग रहा है, तो यह प्रोटीन की कमी की निशानी है।

बालों का झड़ना अगर आपके बालों के झड़ने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, तो यह माना जा सकता है कि ऐसा प्रोटीन की कमी के कारण हो रहा है। हमारे बाल लगातार विकास (एनाजेन), परिवर्तन (कैटाजेन) और विश्राम (टेलोजेन) चरणों से गुजरते रहते हैं। इस निरंतर परिवर्तन को बनाए रखने के लिए शरीर में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं है, तो नए स्वस्थ एनाजेन नहीं बनेंगे और आपके बाल झड़ सकते हैं। प्रोटीन का पर्याप्त मात्रा में सेवन करने से बाल न केवल घनेऔर मजबूत होते हैं और उनकी गुणवत्ता भी बेहतर होती है।

ये हैं प्रोटीन के स्रोत शाकाहारी लोगों के लिए: दालें, दूध, पनीर, फलियां, सोयाबीन, मूंगफली, सूखे मेवे, बीज, पीनट बटर, चावल।

मांसाहारी लोगों के लिए: मांस, चिकन, फिश, अंडे, दालें, दूध, मेवे, पनीर, फलियां, सोयाबीन, मूंगफली, पीनट बटर, बीज, चावल।

एगेटेरियन (जो पशु उत्पाद में सिर्फ अंडा लेते हैं) के लिए: अंडे, दालें, दूध, मेवे, पनीर, फलियां, बीज, सोयाबीन, बीज, चावल, मुंगफली, पीनट बटर।

वीगन (जो किसी भी पशु उत्पाद का सेवन नहीं करते ): दालें, मेवे, फलियां, सोयाबीन, मूंगफली, पीनट बटर, बीज, चावल।

प्रोटीन के सेवन का सही समय आमतौर पर अधिकतर लोगों को एक दिन में लगभग 25-30 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। भारत में अधिकांश लोग रात के समय प्रोटीन अधिक मात्रा में खाते हैं, लेकिन शरीर को पूरे दिन थोड़ी-थोड़ी मात्रा में प्रोटीन चाहिए। हमारा शरीर प्रोटीन को स्टोर नहीं करता है। प्रोटीन के टूटने से अमीनो एसिड्स बनते हैं, जो ऊतकों के निर्माण और उनकी मरम्मत करने या ईंधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए हमारे शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए लगातार प्रोटीन का सेवन जरूरी है।