टखनों की सूजन और सांस फूलने को मामूली न समझें, डॉक्टर ने चेताया हो सकते हैं हार्ट फेलियर के संकेत
कई मामलों में दिल धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है। जिसके शुरुआती संकेत अक्सर हल्के होने की वजह से लोग उन्हें आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं।
अगर आपको भी यह लगता है कि दिल से जुड़ी बीमारियां अचानक दस्तक देती हैं तो आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। डॉक्टरों की मानें तो व्यक्ति का दिल कमजोर होने से कई महीनों पहले से ही 'खामोश संकेत' भेज रहा होता है। टखनों में आने वाली हल्की सी सूजन या सीढ़ियां चढ़ते समय फूलती सांसें महज थकान या बढ़ती उम्र का असर नहीं होतीं, बल्कि आपके दिल की धीमी पड़ती रफ्तार की पुकार हो सकती हैं। हृदय रोग विशेषज्ञों के अनुसार, इन सूक्ष्म लक्षणों (Subtle signs) को नजरअंदाज करना एक ऐसी भूल है जो भविष्य में 'हार्ट फेलियर' जैसी गंभीर स्थिति का कारण बन सकती है। शरीर के इन इशारों को डिकोड करना और समय रहते सचेत होना ही एक स्वस्थ जीवन की असली कुंजी है। फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. आशीष जयकिशन कहते हैं कि दिल से जुड़ी समस्याएं कभी भी अचानक सामने नहीं आतीं। कई मामलों में दिल धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है। जिसके शुरुआती संकेत अक्सर हल्के होने की वजह से लोग उन्हें आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। इन लक्षणों को थकान, बढ़ती उम्र या व्यस्त जीवनशैली का असर मान लिया जाता है। हालांकि, इन शुरुआती संकेतों को पहचानने से समय रहते हृदय रोग का पता लगाया जा सकता है और गंभीर जटिलताओं से बचाव संभव है। आइए जानते हैं वो 5 संकेत जो दिल कमजोर होने से कई महीनों पहले देने लगता है।
1. असामान्य सांस फूलना
सीढ़ियां चढ़ते समय या थोड़ी दूर चलने जैसी सामान्य गतिविधियों के दौरान सांस फूलना इस बात का संकेत हो सकता है कि दिल प्रभावी रूप से रक्त पंप नहीं कर पा रहा है। कुछ लोगों को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई या रात में अचानक सांस फूलने की समस्या भी हो सकती है।
2. लगातार थकान महसूस होना
पर्याप्त आराम करने के बाद भी लगातार थकान महसूस होना इस बात का संकेत हो सकता है कि दिल शरीर तक ऑक्सीजन से भरपूर रक्त पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचा पा रहा है। कई लोग यह महसूस करते हैं कि जिन कामों को वे पहले आसानी से कर लेते थे, वे अब अधिक थकाने वाले लगने लगे हैं।
3. पैरों या टखनों में सूजन
पैरों, टखनों या निचले पैरों में सूजन- विशेषकर दिन के अंत में, शरीर में तरल पदार्थ जमा होने का संकेत हो सकती है। जब दिल कमजोर हो जाता है, तो रक्त संचार धीमा पड़ जाता है और शरीर के निचले हिस्सों में तरल पदार्थ जमा होने लगता है।
4. बिना कारण वजन बढ़ना
कुछ दिनों के भीतर अचानक वजन बढ़ना कभी-कभी भोजन की मात्रा बढ़ने के कारण नहीं बल्कि शरीर में तरल पदार्थ के जमा होने के कारण होता है। यह तब होता है जब दिल ठीक से रक्त पंप नहीं कर पाता और शरीर में पानी रुकने लगता है।
5. दिल की धड़कन तेज या अनियमित होना (पाल्पिटेशन)
दिल की धड़कन का तेज होना, फड़फड़ाना या अनियमित महसूस होना इस बात का संकेत हो सकता है कि दिल पर दबाव है। हालांकि कभी-कभी होने वाली धड़कन की अनियमितता सामान्य हो सकती है, लेकिन यदि यह बार-बार हो तो डॉक्टर से जांच कराना आवश्यक है।
सलाह
गंभीर बीमारी विकसित होने से पहले दिल अक्सर चेतावनी संकेत देता है। सांस फूलना, लगातार थकान, सूजन, अचानक वजन बढ़ना या दिल की धड़कन का अनियमित होना जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर चिकित्सकीय जांच से हृदय संबंधी समस्याओं की पहचान और उपचार संभव हो सकता है। इसके अलावा नियमित व्यायाम और संतुलित आहार, रक्तचाप, मधुमेह तथा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। ये सभी दिल की सेहत को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन शुरुआती संकेतों को समझना भविष्य में गंभीर हृदय रोगों से बचाव में मदद कर सकता है।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
