मीठा हो या खट्टा, जानें कैसे आपका भोजन आपके दांतों की सुरक्षा परत को पहुंचाता है नुकसान

संक्षेप: Daily Food May Affect Your Enamel : दांतों को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने के लिए ब्रश के अलावा और किस चीज की जरूरत हो सकती है। उदाहरण से समझें तो आपकी सुबह की गर्म कॉफी भी, अपने एसिडिक नेचर के कारण, दांतों की सुरक्षात्मक बाहरी परत, इनेमल, को नरम करके धीरे-धीरे घिस सकती है।

Mon, 27 Oct 2025 03:35 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Foods that Can Harm Enamel : ओरल हाइजीन सिर्फ दांतों की सेहत से ही जुड़ी हुई नहीं है बल्कि इसकी मदद से दांतों की सड़न, मसूड़ों की बीमारी, सांसों की दुर्गंध , हृदय रोग और मधुमेह जैसी अन्य गंभीर बीमारियों के जोखिम को भी कम किया जा सकता है। जिससे व्यक्ति को खाने, बोलने और मुस्कुराने में आसानी रहती है। ओरल हाइजीन मेंटेन रखने के लिए ज्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को ब्रश करते हैं, यह आदत ज्यादातर हर किसी को बचपन से ही होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं दांतों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। दिनभर में हमारे दांत अनगिनत खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों और बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि दांतों को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने के लिए ब्रश के अलावा और किस चीज की जरूरत हो सकती है। उदाहरण से समझें तो आपकी सुबह की गर्म कॉफी भी, अपने एसिडिक नेचर के कारण, दांतों की सुरक्षात्मक बाहरी परत, इनेमल, को नरम करके धीरे-धीरे घिस सकती है।

इनेमल क्या है और क्यों है यह इतना खास?

इनेमल हमारे दांतों की सबसे बाहरी परत होती है। दांतों के लिए यह एक पतली, मजबूत ढाल की तरह काम करता है। इनेमल दांतों की सेंसिटिव इनर स्ट्रक्चर्स को रोजमर्रा की चुनौतियों, तापमान में बदलाव और केमिकल इफेक्ट्स से बचाता है। लेकिन एक बार जब इनेमल घिसने लगता है, तो यह खुद फिर से दोबारा नहीं बन पाता। यही वजह है कि जीवन भर दांतों के स्वास्थ्य के लिए इसकी सुरक्षा बेहद जरूरी होती है।

इनेमल घिसने के पीछे ओरल स्वच्छता या खाद्य पदार्थ से जुड़ी जानकारी का अभाव

अक्सर कई बार कुछ लोगों के इनेमल में घिसाव होने लगता है। चिंता की बात यह है कि इसका कारण खराब ओरल स्वच्छता नहीं, बल्कि आहार और आदतों के बारे में जानकारी की कमी होता है। कई बार लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि खट्टे फल, जामुन और प्राकृतिक फलों का रस जैसे हेल्दी खाद्य पदार्थों में भी कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो धीरे-धीरे इनेमल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शुरूआत में दांतों को यह नुकसान धीरे-धीरे और बिना दर्द के होता है। इस समस्या का पता तब चलता है जब स्थिति गंभीर और अपरिवर्तनीय हो जाती है। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि रोजमर्रा के खाने-पीने की आदतें इनेमल को कैसे प्रभावित करती हैं और लंबे समय तक इनसे होने वाले नुकसान से दांतों को कैसे बचाया जा सकता है।

रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ इनेमल को कैसे कमजोर करते हैं?

इनेमल के घिसाव का एक मुख्य कारण एसिड की मौजूदगी होती है। जहां एक तरफ मीठे खाद्य पदार्थों को अक्सर दांतों की समस्याओं से जोड़कर देखा जाता है, वहीं कुछ खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से मौजूद एसिड भी इनेमल को अस्थायी रूप से नरम करके उसके जरूरी खनिज कमजोर कर सकता है। संतरे, नींबू और चकोतरा जैसे खट्टे फल, फलों के रस और स्मूदी और अचार और दही जैसे फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ का सेवन करने पर इनेमल प्रभावित हो सकता है। इन खाद्य पदार्थों में मौजूद एसिड इनेमल की सतह के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे वह नरम हो जाती है। इस नरम अवस्था में, इनेमल घिसाव के प्रति अधिक सेंसिटिव हो जाता है।

क्या आपका सामान्य टूथपेस्ट काफी है?

कई बार हम सोचते हैं कि एक सामान्य टूथपेस्ट हमारे दांतों को पूरी सुरक्षा देता है। लेकिन, नियमित टूथपेस्ट मुख्य रूप से दांतों को साफ करने और सांसों को ताजा रखने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इनका काम इनेमल को एसिड के हमलों या घिसाव से सुरक्षा प्रदान करने का नहीं होता है। इसका मतलब है कि अच्छी ओरल हाइजीन रखने के बावजूद भी, इनेमल की सुरक्षात्मक परत को नियमित रूप से मजबूत नहीं बनाए रखा जा सकता है, वह समय के साथ निरंतर घिस सकता है।

इनेमल की देखभाल के लिए कौन सा टूथपेस्ट है बेहतर

बीडीएस, एमडीएस (गोल्ड मेडलिस्ट), डॉ. जावेद रॉयल डेंटल केयर, के अनुसार इनेमल की सेहत बनाए रखने के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड का एक खास फॉर्मूला होता है, जो इनेमल की सतह को मजबूत करने और उसे फिर से बनाने में मदद करता है।

कौन सा टूथपेस्ट है फायदेमंद

डॉ. जावेद के अनुसार रीमिनरलाइजेशन- फ्लोराइड इनेमल को मजबूत करता है और आहार संबंधी एसिड के संपर्क से खोई हुई ताकत को वापस लाने में मदद करता है। यह दांतों पर एक मजबूत और अधिक प्रतिरोधी सतह बनाकर आहार संबंधी एसिड का बेहतर ढंग से सामना कर सकता है। ये फॉर्मूले इनेमल पर कोमल रहते हुए भी प्रभावी ढंग से सफाई करते हैं।

इनेमल को सेहतमंद बनाए रखने के लिए अपनाएं कुछ आसान आदतें

इस खास तरह के टूथपेस्ट का उपयोग करने के साथ-साथ, आप जीवनशैली की ये कुछ आदतों को अपनाकर भी इनेमल को और अधिक घिसने से बचा सकते हैं-जैसे

-अम्लीय खाद्य पदार्थ खाने या पीने के बाद, सादे पानी से कुल्ला करने से मुंह के एसिड को बेअसर करने और उन्हें हटाने में मदद मिलती है।

-अम्लीय चीजों का सेवन करने के तुरंत बाद कम से कम 30 मिनट तक अपने दांतों को ब्रश करने से बचें। ऐसा इसलिए, क्योंकि एसिड के संपर्क के कारण इनेमल अस्थायी रूप से नरम हो जाता है और तुरंत ब्रश करने से घिसाव बढ़ सकता है।

-दांतों की नियमित जांच करवाने से दांतों के डॉक्टर आपके इनेमल की स्थिति पर नजर रख सकते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सलाह दे सकते हैं।

सलाह

इनेमल की सुरक्षा केवल ब्रश करने और फ्लॉस करने तक सीमित नहीं है। यह खान पान को लेकर हर दिन सोच-समझकर किया गया सही चुनाव भी है। याद रखिए अपने दांतों की इस अनमोल परत को बचाना आपके खुद के हाथ में है।

