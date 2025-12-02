Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थSurprising Health Benefits of Sour Milk or Curdled milk
सोच बदलिए! हल्का-सा फटा दूध बन सकता है आपकी सेहत का साथी

सोच बदलिए! हल्का-सा फटा दूध बन सकता है आपकी सेहत का साथी

संक्षेप:

कई लोग फटे दूध को बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि हल्का-सा खट्टा दूध पाचन, इम्यूनिटी, वजन कंट्रोल और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स इसे एक हेल्दी विकल्प बनाते हैं।

Tue, 2 Dec 2025 03:46 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फटा हुआ दूध यानी Curdled Milk को ज्यादातर लोग खराब समझकर फेंक देते हैं लेकिन अगर दूध हल्का-सा फटा हो और उसमें किसी तरह की बदबू या खराब गंध ना हो तो यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद नेचुरल प्रोबायोटिक्स, लैक्टिक एसिड, कैल्शियम और विटामिन्स पाचन को मजबूत करने से लेकर त्वचा को ग्लो देने तक कई लाभ प्रदान करते हैं। कर्डल्ड मिल्क पेट के लिए हल्का, आसानी से पचने वाला और पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। यह आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है जिससे इम्यूनिटी बेहतर होती है और शरीर रोगों से लड़ने में सक्षम बनता है। कई शोध बताते हैं कि नियंत्रित मात्रा में कर्डल्ड मिल्क का सेवन हड्डियों, त्वचा और पाचन के लिए लाभकारी साबित होता है। आइए इसके मुख्य स्वास्थ्य लाभों को विस्तार से समझते हैं—

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1. पाचन शक्ति सुधारता है: फटे हुए दूध में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों के अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। इससे गैस, अपच, पेट दर्द और कब्ज में राहत मिलती है।

2. पेट को ठंडक और आराम देता है: मसालेदार या भारी भोजन के बाद इसका सेवन एसिडिटी कम करता है। यह पेट को तुरंत शांत करने का काम करता है।

3. इमयूनिटी को मजबूत बनाता है: इसमें मौजूद विटामिन B, कैल्शियम और प्रोटीन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं।

4. वजन घटाने में सहायक: कम कैलोरी और हाई प्रोटीन होने के कारण यह पेट लंबे समय तक भरा रखता है। ओवरईटिंग की आदत कम होती है।

ये भी पढ़ें:डॉ.वैसिली के हेल्थ टिप्स: ब्लड शुगर नेचुरली कैसे करें कंट्रोल?

5. हड्डियों और दांतों के लिए फायदेमंद: कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

6. त्वचा के लिए प्राकृतिक ग्लो: इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को मुलायम, साफ और ग्लोइंग बनाता है। फेस पैक के रूप में भी इसे उपयोग कर सकते हैं।

7. शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है: इसके प्राकृतिक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं।

नोट: अगर दूध में बदबू हो, रंग बदला हुआ हो या चिपचिपाहट हो, तो ऐसा दूध कभी ना खाएं। केवल ताजा और हल्का फटा हुआ दूध ही सुरक्षित होता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Health Tips Healthy Eating Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।