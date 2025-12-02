सोच बदलिए! हल्का-सा फटा दूध बन सकता है आपकी सेहत का साथी

संक्षेप: कई लोग फटे दूध को बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि हल्का-सा खट्टा दूध पाचन, इम्यूनिटी, वजन कंट्रोल और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स इसे एक हेल्दी विकल्प बनाते हैं।

फटा हुआ दूध यानी Curdled Milk को ज्यादातर लोग खराब समझकर फेंक देते हैं लेकिन अगर दूध हल्का-सा फटा हो और उसमें किसी तरह की बदबू या खराब गंध ना हो तो यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद नेचुरल प्रोबायोटिक्स, लैक्टिक एसिड, कैल्शियम और विटामिन्स पाचन को मजबूत करने से लेकर त्वचा को ग्लो देने तक कई लाभ प्रदान करते हैं। कर्डल्ड मिल्क पेट के लिए हल्का, आसानी से पचने वाला और पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। यह आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है जिससे इम्यूनिटी बेहतर होती है और शरीर रोगों से लड़ने में सक्षम बनता है। कई शोध बताते हैं कि नियंत्रित मात्रा में कर्डल्ड मिल्क का सेवन हड्डियों, त्वचा और पाचन के लिए लाभकारी साबित होता है। आइए इसके मुख्य स्वास्थ्य लाभों को विस्तार से समझते हैं—

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1. पाचन शक्ति सुधारता है: फटे हुए दूध में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों के अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। इससे गैस, अपच, पेट दर्द और कब्ज में राहत मिलती है।

2. पेट को ठंडक और आराम देता है: मसालेदार या भारी भोजन के बाद इसका सेवन एसिडिटी कम करता है। यह पेट को तुरंत शांत करने का काम करता है।

3. इमयूनिटी को मजबूत बनाता है: इसमें मौजूद विटामिन B, कैल्शियम और प्रोटीन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं।

4. वजन घटाने में सहायक: कम कैलोरी और हाई प्रोटीन होने के कारण यह पेट लंबे समय तक भरा रखता है। ओवरईटिंग की आदत कम होती है।

5. हड्डियों और दांतों के लिए फायदेमंद: कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

6. त्वचा के लिए प्राकृतिक ग्लो: इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को मुलायम, साफ और ग्लोइंग बनाता है। फेस पैक के रूप में भी इसे उपयोग कर सकते हैं।

7. शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है: इसके प्राकृतिक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं।