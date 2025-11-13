Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थSurprising Health Benefits of Pipli or Long Pepper Revealed
स्वाद में तीखी और असर में शक्तिशाली: पिपली के अद्भुत फायदे

स्वाद में तीखी और असर में शक्तिशाली: पिपली के अद्भुत फायदे

संक्षेप: पिपली, जिसे लंबी मिर्च भी कहा जाता है, स्वाद में तीखी लेकिन असर में बेहद शक्तिशाली है। यह पाचन, खांसी-जुकाम और शरीर की कमजोरी से राहत देने में असरदार मानी जाती है।

Thu, 13 Nov 2025 10:40 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Health Benefits of Pipli: आयुर्वेद में पिपली (Long Pepper) को औषधीय गुणों का भंडार माना गया है। यह काली मिर्च के समान दिखने वाला लेकिन स्वाद और प्रभाव में कहीं अधिक शक्तिशाली मसाला है। प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में पिपली को ‘त्रिकटु’ का प्रमुख हिस्सा बताया गया है जो पाचन, श्वसन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। इसमें मौजूद पाइपरीन (Piperine) नामक यौगिक शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है और प्राकृतिक रूप से मेटाबॉलिज्म को सुधारता है। सर्दियों के मौसम में इसका सेवन शरीर को गर्माहट देता है, बलगम कम करता है और गले के संक्रमण से सुरक्षा करता है। साथ ही यह जोड़ों के दर्द, पेट की समस्या और सांस से जुड़ी परेशानियों में भी उपयोगी है। इसका नियमित लेकिन सीमित सेवन शरीर को भीतर से मजबूत बनाता है और प्राकृतिक ऊर्जा प्रदान करता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पिपली के स्वास्थ्य लाभ

  • पाचन को दुरुस्त करे: पिपली गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाती है। यह पाचन एंजाइम्स को सक्रिय कर भोजन के बेहतर पाचन में मदद करती है।
  • इम्यूनिटी बढ़ाए: इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर को संक्रमण से बचाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं।
  • सांस की समस्याओं में राहत: पिपली खांसी, जुकाम, अस्थमा और सर्दी-जुकाम से जुड़ी तकलीफों को कम करने में प्रभावी है। यह बलगम को पतला कर श्वसन तंत्र को साफ करती है।
  • वजन घटाने में सहायक: पिपली शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करती है जिससे कैलोरी बर्न होने की प्रक्रिया बेहतर होती है और वजन घटाने में मदद मिलती है।
  • जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में आराम: इसके सूजनरोधी गुण (anti-inflammatory) शरीर में सूजन को कम करते हैं और जोड़ों के दर्द से राहत पहुंचाते हैं।
  • लिवर की कार्यक्षमता को बढ़ाए: पिपली लिवर को डिटॉक्स करती है और टॉक्सिन्स निकालने में सहायक होती है जिससे संपूर्ण पाचन और स्वास्थ्य बेहतर होता है।

ये भी पढ़ें:सर्दियों में सिरके वाली मूली खाने के चौंकाने वाले फायदे!

सावधानी: अधिक मात्रा में सेवन से पेट में जलन या एसिडिटी हो सकती है। इसके अलावा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।