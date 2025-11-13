स्वाद में तीखी और असर में शक्तिशाली: पिपली के अद्भुत फायदे

Health Benefits of Pipli: आयुर्वेद में पिपली (Long Pepper) को औषधीय गुणों का भंडार माना गया है। यह काली मिर्च के समान दिखने वाला लेकिन स्वाद और प्रभाव में कहीं अधिक शक्तिशाली मसाला है। प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में पिपली को ‘त्रिकटु’ का प्रमुख हिस्सा बताया गया है जो पाचन, श्वसन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। इसमें मौजूद पाइपरीन (Piperine) नामक यौगिक शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है और प्राकृतिक रूप से मेटाबॉलिज्म को सुधारता है। सर्दियों के मौसम में इसका सेवन शरीर को गर्माहट देता है, बलगम कम करता है और गले के संक्रमण से सुरक्षा करता है। साथ ही यह जोड़ों के दर्द, पेट की समस्या और सांस से जुड़ी परेशानियों में भी उपयोगी है। इसका नियमित लेकिन सीमित सेवन शरीर को भीतर से मजबूत बनाता है और प्राकृतिक ऊर्जा प्रदान करता है।