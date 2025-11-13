छोटी सी परत, बड़ी ताकत- मूंगफली के छिलके में छिपे हैं चौंकाने वाले फायदे

अक्सर हम मूंगफली खाते समय उसका लाल छिलका निकालकर फेंक देते हैं लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि यही हिस्सा असल में सेहत का खज़ाना है। मूंगफली के इस पतले लाल छिलके में मौजूद पॉलीफेनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और रेसवेराट्रॉल जैसे पोषक तत्व शरीर को कई बीमारियों से बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह ना केवल इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है बल्कि दिल, पाचन और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। मूंगफली का छिलका शरीर में फ्री रैडिकल्स से लड़ने, सूजन कम करने और उम्र बढ़ने के असर को धीमा करने में मदद करता है। जो लोग हेल्दी स्नैकिंग या नेचुरल तरीके से अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं, उनके लिए मूंगफली के छिलके के ये फायदे किसी सुपरफूड से कम नहीं हैं।