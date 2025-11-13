Hindustan Hindi News
छोटी सी परत, बड़ी ताकत- मूंगफली के छिलके में छिपे हैं चौंकाने वाले फायदे

संक्षेप: सर्दियों में मूंगफली तो सभी खाते हैं, मगर उसका छिलका हटाकर गलती करते हैं। इसी पतली परत में सेहत के बड़े-बड़े राज छिपे हैं।

Thu, 13 Nov 2025 01:25 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
अक्सर हम मूंगफली खाते समय उसका लाल छिलका निकालकर फेंक देते हैं लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि यही हिस्सा असल में सेहत का खज़ाना है। मूंगफली के इस पतले लाल छिलके में मौजूद पॉलीफेनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और रेसवेराट्रॉल जैसे पोषक तत्व शरीर को कई बीमारियों से बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह ना केवल इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है बल्कि दिल, पाचन और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। मूंगफली का छिलका शरीर में फ्री रैडिकल्स से लड़ने, सूजन कम करने और उम्र बढ़ने के असर को धीमा करने में मदद करता है। जो लोग हेल्दी स्नैकिंग या नेचुरल तरीके से अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं, उनके लिए मूंगफली के छिलके के ये फायदे किसी सुपरफूड से कम नहीं हैं।

मूंगफली के छिलके के प्रमुख फायदे (Health Benefits of Peanut Skin):

  • एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर: इसमें मौजूद रेसवेराट्रॉल (Resveratrol) और पॉलीफेनॉल्स शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं।
  • दिल के लिए फायदेमंद: यह खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करके हार्ट हेल्थ को सुधारने में मदद करता है।
  • इम्यूनिटी बढ़ाए: इसके पोषक तत्व शरीर को संक्रमणों और मौसमी बीमारियों से बचाने में सहायक हैं।
  • पाचन में सुधार: मूंगफली के छिलके में मौजूद फाइबर आंतों को स्वस्थ रखता है और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है।
  • त्वचा के लिए लाभकारी: इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाए रखते हैं।
  • एंटी-एजिंग प्रभाव: नियमित सेवन से फ्री रैडिकल्स को कम कर झुर्रियों और बुढ़ापे के असर को धीमा किया जा सकता है।

नोट: मूंगफली का लाल छिलका पोषण और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। यह दिल, त्वचा और पाचन को स्वस्थ रखता है और शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। अगली बार मूंगफली खाते समय उसका छिलका हटाने की गलती ना करें क्योंकि सेहत इसी में छिपी है। इसके अलावा विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

