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15 मिनट में सिर हो जाएगा ठंडा! धूप की गर्मी से हो रहे सिर दर्द से राहत के लिए सीख लें ये आयुर्वेदिक हैक

Apr 29, 2026 11:52 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Hack for Headache due to Heat or Sun Stroke: भयंकर धूप और लू की वजह से डिहाइड्रेशन होता है और सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। सिर पर चढ़ी इस गर्मी को कम करने के लिए आयुर्वेद का ये हैक जरूर अपनाएं, जो सिर को ठंडा करने में मदद करेगा।

15 मिनट में सिर हो जाएगा ठंडा! धूप की गर्मी से हो रहे सिर दर्द से राहत के लिए सीख लें ये आयुर्वेदिक हैक

तपती दोपहर में घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ता है और जब घर लौटते हैं तो पूरे टाइम सिर में भयानक दर्द बना रहता है। सिर गर्म और भारी हो जाता है। लू लगने से बचने के उपाय तो कई सारे पता होंगे। लेकिन सिर की गर्मी उतारने का तरीका भी जानना जरूरी है। जिससे गर्मी की वजह से भारी हो रहे सिर को आराम मिले और साथ ही सिर ठंडा रहे। और भयंकर गर्मी में बाकी दिन काम करने की एनर्जी बनी रहे। योगिक हैक्स स्निग्धा भारद्वाज ने इंस्टाग्राम पेज पर योग का हैक शेयर किया है। जिससे गर्मी में किया तो एक नहीं पूरे 4 फायदे मिलेंगे। ये धूप से गर्म हुए सिर को ठंडा करने में मदद करेगा वो भी मात्र 15 मिनट में, जान लें कैसे करें…

सिर से गर्मी निकालने का आयुर्वेदिक तरीका

यौगिक हैक्स इंस्टाग्राम पेज पर योगाचार्य ने धूप और गर्मी से बचाकर सिर को ठंडा करने के लिए कमाल का आयुर्वेदिक हैक शेयर किया है। जिसे करने से कई फायदे देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले जान लें कैसे करें इसे

  • पहले एक गिलास में नॉर्मल टेंपरेचर का पानी आधा से ज्यादा भरें।
  • फिर इस गिलास के मुंह पर छोटी हैंड टॉवल को रखकर गिलास के मुंह को ढंक दें।
  • फिर सिर को आगे की तरफ झुकाएं और गिलास, जिसका मुंह तौलिया से ढंका है आपने उसे सिर के फ्रंटल एरिया पर पलटकर रखें। ( इस प्रोसेस को तेजी के साथ करेंगे तो पानी गिरेगा नहीं बल्कि टॉवल में ही लॉक हो जाएगा)
  • करीब तीन से चार मिनट तक इस पानी से भरी उलटी गिलास को तेजी से दबाकर पकड़कर रखें। पांच मिनट बाद हटा दें।
  • ऐसा करने से सिर को ठंडा होने में राहत मिलेगी।

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इस बात की रखें सावधानी

धूप से या गर्मी से आने के फौरन बाद इस प्रैक्टिस को ना करें। बल्कि करीब 15 मिनट का इंतजार करें और जब शरीर और सिर दोनों थोड़ा ठंडा हो जाए तब करें।

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जान लें इसके फायदे

1- तेज धूप और गर्मी से सिर में चढ़ी गर्मी को कम करने में मदद मिलती है।

2- धूप और गर्मी से हो रहे सिर के दर्द में राहत मिलती है।

3- हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक से बचने में मदद मिलती है, ये धूप से गर्म हुए सिर को ठंडा करने में मदद करता है।

4- लू लगने से अगर सिर में तेज दर्द हो रहा तो इस प्रैक्टिस को करने से सिर दर्द से राहत मिलती है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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