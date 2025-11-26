Hindustan Hindi News
Sudden BP Drop Ayurvedic Doctor Dixa Bhavsar Savaliya Shares 3 Instant Remedies
अचानक BP गिर जाए तो क्या करें? आयुर्वेदिक विशेषज्ञ ने बताए तुरंत असर करने वाले उपाय

अचानक BP गिर जाए तो क्या करें? आयुर्वेदिक विशेषज्ञ ने बताए तुरंत असर करने वाले उपाय

संक्षेप:

अचानक ब्लड प्रेशर गिरना कई बार चक्कर, कमजोरी और बेहोशी जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ बताती हैं कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी गलतियां भी लो BP का कारण बनती हैं और इसके लिए उन्होंने कुछ नुस्खे भी बताए हैं।

Wed, 26 Nov 2025 03:37 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
अचानक ब्लड प्रेशर गिरना कई लोगों के लिए बेहद डराने वाला अनुभव हो सकता है। यह स्थिति अक्सर चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, कमजोरी, कंपकंपी और बेहोशी जैसे लक्षणों के साथ दिखाई देती है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ Dixa Bhavsar Savaliya के अनुसार, लो BP हमेशा किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता बल्कि कई बार यह हमारी रोजमर्रा की आदतों से जुड़ा होता है जिन्हें हम सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। पानी कम पीना, देर तक भूखे रहना, अचानक खड़े होना, दिन भर थकान में काम करना या गर्मी में ज्यादा समय बिताना- ये सभी कारण ब्लड प्रेशर को अचानक नीचे ले आते हैं। कई लोग नमक कम खाते हैं या भोजन के बीच लम्बे गैप रखते हैं जिससे शरीर की ऊर्जा तेजी से गिरती है और BP असंतुलित हो जाता है। सही समझ और त्वरित रेस्पॉन्स से इस स्थिति को आसानी से संभाला जा सकता है, बस जरूरत है सही उपाय जानने की।

अचानक BP गिरना (लो ब्लड प्रेशर) सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं बल्कि अक्सर जीवनशैली से जुड़ा संकेत होता है। विशेषज्ञों के अनुसार ये कारण सबसे सामान्य हैं:

  • पानी की कमी (Dehydration): शरीर में फ्लूइड कम हो जाए तो रक्त का वॉल्यूम कम हो जाता है जिससे BP गिर जाता है।
  • भोजन छोड़ना (Skipping meals): लंबे समय तक कुछ ना खाने से शुगर लेवल गिरता है और BP भी लो हो जाता है।
  • गर्मी में ज्यादा समय रहना (Excess heat exposure): शरीर का फ्लूइड तेजी से कम होने लगता है और BP गिरने लगता है।
  • कम नमक (Low sodium): सोडियम BP को बैलेंस करने में अहम है। शरीर में नमक कम होने पर BP भी लो हो जाता है।
  • खाने के बीच लंबे-लंबे गैप (Long gaps between meals): ऊर्जा की कमी से चक्कर और BP ड्रॉप हो सकता है।
  • अधिक थकान (Over-exertion): शरीर के ओवरवर्क होने से BP डाउन हो जाता है।
  • आयुर्वेद अनुसार वात बढ़ना (Weak digestion): पाचन कमजोर होने से एनर्जी और ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है।

BP गिरते ही तुरंत क्या करें? विशेषज्ञ के 3 फास्ट-रिलीफ उपाय

1. गर्म पानी में एक चुटकी सेंधा नमक लें: सेंधा नमक तुरंत सोडियम लेवल बढ़ाता है जिससे BP स्थिर होता है। गर्म पानी absorption और तेज करता है। यह सबसे आसान और त्वरित उपाय माना जाता है।

2. लेट जाएं और पैरों को ऊपर उठाएं: एंकल्स को दिल के स्तर से ऊपर रखने पर ब्लड सर्कुलेशन दिमाग और दिल तक तुरंत पहुंचता है। इससे कुछ ही मिनट में चक्कर और कमजोरी कम हो जाती है।

3. त्वरित इलेक्ट्रोलाइट स्नैक लें: (केला, खजूर, गुड़, नमकीन मेवे) इनमें पोटैशियम, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं और BP को स्थिर करते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
