अचानक BP गिर जाए तो क्या करें? आयुर्वेदिक विशेषज्ञ ने बताए तुरंत असर करने वाले उपाय

अचानक ब्लड प्रेशर गिरना कई लोगों के लिए बेहद डराने वाला अनुभव हो सकता है। यह स्थिति अक्सर चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, कमजोरी, कंपकंपी और बेहोशी जैसे लक्षणों के साथ दिखाई देती है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ Dixa Bhavsar Savaliya के अनुसार, लो BP हमेशा किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता बल्कि कई बार यह हमारी रोजमर्रा की आदतों से जुड़ा होता है जिन्हें हम सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। पानी कम पीना, देर तक भूखे रहना, अचानक खड़े होना, दिन भर थकान में काम करना या गर्मी में ज्यादा समय बिताना- ये सभी कारण ब्लड प्रेशर को अचानक नीचे ले आते हैं। कई लोग नमक कम खाते हैं या भोजन के बीच लम्बे गैप रखते हैं जिससे शरीर की ऊर्जा तेजी से गिरती है और BP असंतुलित हो जाता है। सही समझ और त्वरित रेस्पॉन्स से इस स्थिति को आसानी से संभाला जा सकता है, बस जरूरत है सही उपाय जानने की।