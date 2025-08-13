हफ्ते भर में 300 से 100 हो जाएगी ब्लड शुगर! डॉक्टर बोले, 'बस कर लें ये 3 काम'

Diabetes Control Tips: डॉ प्रमोद ने 3 टिप्स साझा की हैं और उनका कहना है कि इन्हें फॉलो कर के आपकी शुगर 300 से 100 पर आ सकती है, वो भी महज हफ्ते भर में।तो आइए जानते हैं-

भारत में डायबिटीज के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इसे गलत खानपान का नतीजा कह लीजिए या फिर बिगड़ते लाइफस्टाइल का। खैर, बढ़ते शुगर लेवल को कम करने के लिए तरह-तरह की दवाइयां मौजूद हैं, लोग कई और तरीके भी अपनाते ही हैं। लेकिन फायदा हर किसी को नहीं लगता। जरा सा कुछ खाया नहीं कि ब्लड शुगर 300 के पार पहुंच जाती है। अगर आपके साथ भी यही मसला बना रहता है तो डायबिटीज एक्सपर्ट डॉ प्रमोद त्रिपाठी की बताई टिप्स आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। डॉ प्रमोद ने 3 टिप्स साझा की हैं और उनका कहना है कि इन्हें फॉलो कर के आपकी शुगर 300 से 100 पर आ सकती है, वो भी महज हफ्ते भर में। तो आइए जानते हैं आपको करना क्या है।

डाइट में अनाज को कम करें डॉ प्रमोद कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज है, तो अपनी डाइट में अनाज कम कर दें। दरअसल अनाज 80 प्रतिशत तक शक्कर ही होते हैं। इसके अलावा लोग गलती करते हैं कि रोटी और चावल दोनों को एक साथ खाने लगते हैं। जबकि आपको एक समय पर या तो रोटी खानी चाहिए या सिर्फ चावल। इसे भी आपको 25% कर देना चाहिए। आसान शब्दों में समझें तो अगर आप एक रोटी खा रहे हैं, तो उसके साथ एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी दाल और एक कटोरी सलाद लें। इसके बाद अगर दूसरी रोटी की भूख है तो दोबारा एक कटोरी दाल, सब्जी और सलाद ले लें। इसके अलावा ध्यान रखें कि खाना आपको हमेशा सलाद से ही शुरू करना है।

एंटी-ग्रैविटी एक्सरसाइज करें डॉ प्रमोद कहते हैं कि खाने के बाद जब आपकी शुगर बढ़ने लगती है यानी लगभग दो घंटे के आसपास, तब आपको एंटी ग्रैविटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंटी ग्रैविटी एक्सरसाइज यानी गुरुत्वाकर्षण विरोधी व्यायाम बढ़ती ब्लड शुगर को तुरंत रोकने में मदद करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आप या तो सीढ़ियों पर ऊपर-नीचे कर सकते हैं या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड डंप (NOD) नामक एक्सरसाइज कर सकते हैं। NOD एक खास तरह का व्यायाम है, जिसमें ऊपरी शरीर के मूवमेंट शामिल होते हैं।