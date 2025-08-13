हफ्ते भर में 300 से 100 हो जाएगी ब्लड शुगर! डॉक्टर बोले, 'बस कर लें ये 3 काम' Struggling with High Blood sugar follow these 3 Doctor approved tips, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थStruggling with High Blood sugar follow these 3 Doctor approved tips

Diabetes Control Tips: डॉ प्रमोद ने 3 टिप्स साझा की हैं और उनका कहना है कि इन्हें फॉलो कर के आपकी शुगर 300 से 100 पर आ सकती है, वो भी महज हफ्ते भर में।तो आइए जानते हैं-

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 08:01 AM
भारत में डायबिटीज के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इसे गलत खानपान का नतीजा कह लीजिए या फिर बिगड़ते लाइफस्टाइल का। खैर, बढ़ते शुगर लेवल को कम करने के लिए तरह-तरह की दवाइयां मौजूद हैं, लोग कई और तरीके भी अपनाते ही हैं। लेकिन फायदा हर किसी को नहीं लगता। जरा सा कुछ खाया नहीं कि ब्लड शुगर 300 के पार पहुंच जाती है। अगर आपके साथ भी यही मसला बना रहता है तो डायबिटीज एक्सपर्ट डॉ प्रमोद त्रिपाठी की बताई टिप्स आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। डॉ प्रमोद ने 3 टिप्स साझा की हैं और उनका कहना है कि इन्हें फॉलो कर के आपकी शुगर 300 से 100 पर आ सकती है, वो भी महज हफ्ते भर में। तो आइए जानते हैं आपको करना क्या है।

डाइट में अनाज को कम करें

डॉ प्रमोद कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज है, तो अपनी डाइट में अनाज कम कर दें। दरअसल अनाज 80 प्रतिशत तक शक्कर ही होते हैं। इसके अलावा लोग गलती करते हैं कि रोटी और चावल दोनों को एक साथ खाने लगते हैं। जबकि आपको एक समय पर या तो रोटी खानी चाहिए या सिर्फ चावल। इसे भी आपको 25% कर देना चाहिए। आसान शब्दों में समझें तो अगर आप एक रोटी खा रहे हैं, तो उसके साथ एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी दाल और एक कटोरी सलाद लें। इसके बाद अगर दूसरी रोटी की भूख है तो दोबारा एक कटोरी दाल, सब्जी और सलाद ले लें। इसके अलावा ध्यान रखें कि खाना आपको हमेशा सलाद से ही शुरू करना है।

एंटी-ग्रैविटी एक्सरसाइज करें

डॉ प्रमोद कहते हैं कि खाने के बाद जब आपकी शुगर बढ़ने लगती है यानी लगभग दो घंटे के आसपास, तब आपको एंटी ग्रैविटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंटी ग्रैविटी एक्सरसाइज यानी गुरुत्वाकर्षण विरोधी व्यायाम बढ़ती ब्लड शुगर को तुरंत रोकने में मदद करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आप या तो सीढ़ियों पर ऊपर-नीचे कर सकते हैं या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड डंप (NOD) नामक एक्सरसाइज कर सकते हैं। NOD एक खास तरह का व्यायाम है, जिसमें ऊपरी शरीर के मूवमेंट शामिल होते हैं।

दूध या दूध से बने पदार्थ ना लें

डॉक्टर कहते हैं कि आप सुबह-सुबह जो चाय, कॉफी, दूध या छाछ लेते हैं, उन्हें बंद कर दें। दूध या दूध से बने जो भी पदार्थ होते हैं, इनमें एक मॉलिक्यूल पाया जाता है, जो इंसुलिन को ठीक से काम करने नहीं देता है। ये ठीक उसी जगह चिपक जाता है, जहां इंसुलिन को चिपकना होता है। डॉक्टर कहते हैं कि आप चाय पीना बेशक बंद ना करें लेकिन उसमें दूध की जगह बादाम का दूध या नारियल का दूध इस्तेमाल करें। बेहतर होगा कि आप कुछ दिन के लिए मिल्क और मिल्क प्रॉडक्ट्स का सेवन पूरी तरह बंद कर दें।

