ज्यादा स्ट्रेस और एंग्जायटी बन सकते हैं हार्ट अटैक का कारण, कॉर्डियोलॉजिस्ट ने बताया सीधा कनेक्शन

आजकल हर कोई स्ट्रेस-एंग्जायटी की समस्या से जूझ रहा है। एंग्जायटी सिर्फ आपके दिमाग पर ही कंट्रोल नहीं करती बल्कि ये शरीर और हार्ट पर भी बुरा असर डालती है। चलिए बताते हैं एंग्जायटी और हार्ट अटैक में क्या कनेक्शन है।
हार्ट अटैक हमारे खराब खान-पान, लाइफस्टाइल, स्लीपिंग हैबिट्स के कारण हो रहा है, इस बारे में कई कार्डियोलॉजिस्ट बता चुके हैं। लेकिन क्या एंग्जायटी या स्ट्रेस लेने की वजह से भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, इस बारे में लोगों को कम जानकारी है। आजकल की बिजी लाइफ, घर, नौकरी, फैमिली को बैलेंस करते हुए हर आदमी स्ट्रेस में रहता है। कई लोग अन्य कारणों की वजह से तनाव में रहते हैं और धीरे-धीरे ये तनाव बढ़कर एंग्जायटी का रूप ले लेता है। ऐसे में लोगों को पैनिक अटैक भी आने लगते हैं, जब उन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। मेंटल हेल्थ कब आपकी फिजिकल हेल्थ को खराब करने लगता है, इसका पता ही नहीं चलता। लेकिन क्या एंग्जायटी हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। चलिए बताते हैं इस बारे में बेंगलुरु की सीनियर कॉर्डियोलॉजिस्ट दिव्या मरीना का क्या कहना है।
क्या है कनेक्शन
रिसर्च के मुताबिक, हार्ट अटैक और एंग्जायटी के पैनिक अटैक में काफी समानता होती है। इस वजह से कई बार हार्ट अटैक के खतरे को समझना भी मुश्किल होता है। स्टडी के मुताबिक, 30 परसेंट दिल के मरीज दिल से जुड़ी समस्याओं के बाद गंभीर एंग्जॉयटी की समस्या से जूझते हैं। लगातार एंग्जायटी से जूझ रहे लोगों का बीपी हमेशा बढ़ा रहता है और यही कारण है कि इन लोगों को हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है।
लक्षण क्या होते हैं
सीने में दर्द, पसीना आना, उल्टी, लगातार परेशान रहना, बार-बार एक ही विचार का आना, कुछ भी अच्छा न लगना, तेज हार्ट बीट, कुछ भी फील न होना, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं एंग्जायटी होने पर होती हैं। ऐसे ही मिलते-जुलते लक्षण हार्ट अटैक के भी होते हैं। अगर आपको ये लक्षण लगातार दिख रहे हैं, तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें।
स्ट्रेस-एंग्जायटी में क्या होता है
स्ट्रेस या एंग्जायटी होने को क्रोनिक कंडीशन कहा जाता है, जो शरीर के साथ आपके दिल पर असर करती है। जब आप ज्यादा तनाव में होते हैं, तो शरीर एड्रेनालाईन और कोर्टिसोल नामक हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे दिल तेजी से धड़कने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। हाई ब्लड सर्कुलेशन धीरे-धीरे वेसेल्स (धमनियों) को नुकसान पहुंचाने लगते हैं और यही हार्ट अटैक का कारण बन जाती हैं।
गलत आदतें
ज्यादा तनाव के कारण अक्सर लोग गलत आदतें पाल लेते हैं, जैसे स्मोकिंग, शराब का सेवन, ज्यादा खाना खाने की आदत। इन आदतों के कारण शरीर के साथ दिल पर भी बुरा असर होता है। इन कारणों से भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा तनाव ग्रस्त होने पर आप अच्छी लाइफस्टाइल से दूर हो जाएंगे- जैसे हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। स्ट्रेस में इंसान के सोचने-समझने की शक्ति खत्म होने लगती है, उसे हर चीज में निगेटिव थॉट्स आते हैं। अगर आप हेल्दी चीजों से दूर होंगे, तो ये आपकी सेहत के लिए बुरा साबित होगा।
क्या करें
आपको जिन कारणों की वजह से स्ट्रेस-एंग्जायटी हो रही है, उसका पता लगाएं और उसके बारे में किसी से खुलकर बात करें। खुद को तकलीफ न दें और न ही अकेला समझें। फैमिली या फ्रेंड्स से शेयर करने से आप हल्का महसूस करेंगे और तनाव मुक्त हो सकेंगे। अगर किसी से बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी डॉक्टर की मदद लें।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
