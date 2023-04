बेबी कंसीव करने के लिए ले रही हैं ट्रीटमेंट तो ना खाएं ये चीजें, हो सकती है परेशानी

ऐप पर पढ़ें

इन दिनों बिजी लाइफस्टाइल और खराब खान पान के कारण शादीशुदा कपल्स बेबी कंसीव ना कर पाने की वजह से परेशान हैं। कंसीव ना कर पाने को इंफर्टिलिटी की समस्या से जोड़ा जाता है। जिसके लिए कई कपल्स ट्रीटमेंट लेते हैं। हालांकि, ट्रीटमेंट के दौरान भी कुछ गलतियों के कारण प्रेग्नेंसी नहीं होती। अगर आप कंसीव करने के लिए ट्रीटमेंट ले रही हैं तो आपको खानपान का भी ख्याल रखना चाहिए। यहां जानिए कंसीव करने के दौरान किन चीजों को खाने से बचना चाहिए।

कंसीव करने पर खाने की इन चीजों को करें अवॉइड (foods to avoid while trying to conceive)

1) कैफीन- कई रिपोर्ट्स की मानें तो ज्यादा कैफीन का सेवन कंसीव करने की कोशिश कर रही महिलाओं में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यह गर्भपात की संभावना को बढ़ाता है और बच्चे में विकलांगता को जन्म दे सकता है।

2) अनानास- अनानास के सेवन से गर्भाशय में संकुचन होता है और गर्भपात भी हो सकता है। इसमें ब्रोमेलैन नामक एक एंजाइम होता है, जो गर्भाशय ग्रीवा की मांसपेशियों को सिकोड़ सकता है और गर्भाशय ग्रीवा को नरम कर सकता है।

3) तिल के बीज- शुरुआती दिनों में तिल का इस्तेमाल गर्भपात की एक विधि के रूप में किया जाता था। ये बीज गर्भाशय की मांसपेशियों को उत्तेजित करते हैं, जिसकी वजह से अंडा गर्भाश्य में नहीं रुकता।

4) मेथी के बीज- मेथी के बीज पुरुष प्रजनन क्षमता के लिए अच्छे होते हैं, ये पानी के लेवल को कम करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, गर्भावस्था के लिए ये अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि यह पोषण देने और बच्चे को संक्रमण से बचाने के लिए जिम्मेदार एमनियोटिक द्रव की एकाग्रता को बदल सकता है।

5) हरा पपीता- अगर कंसीव करना चाहती हैं तो कच्चा या हरा पपीता खाने से बचना चाहिए। यह गर्भाशय की दीवारों को सिकोड़ता है और पैपेन नामक रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति के कारण अंडे को बाहर निकालता है।

6) इमली- इमली को तीखे स्वाद को खूब पसंद किया जाता है। यह भारतीय खाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज में से एक है। गर्भवती महिलाओं को इमली का स्वाद पसंद होता है, हालांकि, गर्भावस्था से पहले या गर्भावस्था के दौरान इसको खाना सही नहीं होता है। ज्यादा मात्रा में लेने पर, इमली में मौजूद विटामिन सी का लेवल महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन को कम कर सकता है। इससे समय से पहले जन्म, गर्भपात आदि समस्याएं हो सकती हैं।

7) खजूर- खजूर विटामिन और दूसरे पोषक तत्वों का स्त्रोत है। हालांकि, यह शरीर की गर्मी को बढ़ाता है और गर्भाशय के संकुचन का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से गर्भपात हो सकता है।

