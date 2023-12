Year Ender 2023: वेट लॉस के लिए सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये घरेलू नुस्खे, साइड इफेक्ट्स की भी नहीं कोई टेंशन

ऐप पर पढ़ें

Most Searched Home Remedies For Weight Loss in 2023: मोटापा आज दुनियाभर के लोगों के लिए परेशानी की पहली वजह बना हुआ है। जरूरत से ज्यादा बढ़ता वजन ना सिर्फ व्यक्ति की पर्सनालिटी खराब करता है बल्कि उसे कई रोगों का शिकार भी बनाने लगता है। जिससे बचने के लिए व्यक्ति कभी जिम तो कभी डाइटिंग का सहारा लेता है। इन चीजों से अलग, जो लोग बिना ज्यादा मेहनत किए अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, उनकी मदद फिर कुछ देसी नुस्खे करते हैं। हालांकि आपको बता दें, वेट लॉस के लिए व्यक्ति को एक्सरसाइज, कंट्रोल डाइट और नुस्खे, तीनों चीजों का बैलेंस बनाए रखने की जरूरत होती है। इनमें से किसी एक चीज की कमी भी आपकी वेट लॉस जर्नी में बाधा बन सकती है। आइए जानते हैं साल 2023 में वेट लॉस के लिए लोगों के सर्च किए कौन से देसी उपाय।

वेट लॉस के लिए साल 2023 में सर्च किए गए ये घरेलू नुस्खे-

जीरा और अजवाइन-

जीरा और अजवाइन, आपकी रसोई में रखे दो ऐसे मसाले हैं, जो वेट लॉस में आपकी मदद कर सकते हैं। इन मसालों की खासियत यह है कि ये वेट लॉस के साथ सेहत को भी कई गजब के फायदे देते हैं। जिसमें डायबिटीज कंट्रोल करने से लेकर ब्लोटिंग की समस्या दूर करना और असंतुलित हार्मोन को संतुलित बनाए रखना शामिल है। वेट लॉस के लिए आप इन दो मसालों से चाय तैयार कर सकते हैं। जिसे बनाने के लिए एक चम्मच जीरा,एक चम्मच अजवाइन, 7-10 करी पत्ते,एक बड़ा चम्मच धनिया के बीज और एक इंच कसा हुआ अदरक की जरूरत होगी। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इन सभी चीजों को दो गिलास पानी में उबालकर सुबह खाली पेट पी लें।

हल्दी वाला पानी-

हल्दी में सूजनरोधी गुण पाए जाते हैं। यह शरीर की सूजन को कम करके वजन घटाने में मदद कर सकती है। वेट लॉस के लिए गर्म पानी में हल्दी पाउडर और थोड़ा सा शहद और नींबू डालकर एक ड्रिंक तैयार करें। इस ड्रिंक के साथ आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। हल्दी का पानी पाचन में मदद करके आपके चयापचय को बढ़ावा दे सकता है। जिससे वेट लॉस में मिलती है।

लहसुन-

वेट लॉस के लिए रोजाना 1-2 लहसुन की कलियां चबाने से फायदा मिलता है। लहसुन की कलियां मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर ऊर्जा के स्तर को भी अच्छा बनाए रखने में मदद करती है।

सेब का सिरका-

सेब के सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है जो वसा के संचय को दबाने में मदद करता है। यही वजह है कि रोजाना गर्म पानी के साथ एक चम्मच सेब का सिरका लेने से वजन कम करने में मदद मिल सकती है।

नींबू पानी-

नींबू पानी आपके दिन की शुरुआत करने का एक स्वस्थ तरीका है। नींबू विटामिन सी से भरपूर होने की वजह से चयापचय को बढ़ावा देता है। जबकि इसमें मौजूद पेक्टिन एक प्रकार का फाइबर है, जो आपकी भूख को कम करके वेट लॉस में फायदा देता है। सुबह नींबू पानी का सेवन करने से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने के साथ अपच की समस्या दूर करने में भी सहायता मिलती है।