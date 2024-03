ऐप पर पढ़ें

World Tuberculosis Day 2024: दुनियाभर में हर साल 24 मार्च को वर्ल्‍ड टीबी डे मनाया जाता है। इस दिन को विश्‍व तपेदिक दिवस और क्षयरोग के नाम से भी पहचाना जाता है। इस खास दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों के बीच टीबी रोग के बारे में जागरूकता फैलाना है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु की वजह से होती है। टीबी भले ही एक संक्रामक बीमारी है लेकिन इसका इलाज संभव है। समय रहते अगर इस रोग का इलाज करवा लिया जाए तो रोगी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। भारत में हर साल टीबी के लाखों मरीज सामने आते हैं।

टीबी रोग आमतौर पर फेफड़ों में होता है,लेकिन यह व्यक्ति के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। बात अगर इसके लक्षणों की करें तो रोगी को कफ, बलगम में खून, गले में दर्द, बुखार और तेजी से वजन कम होने लगता है। टीबी एयरबोर्न (हवा के माध्यम से) रोग है। जिससे बचने के लिए संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए।

वर्ल्‍ड टीबी डे का इतिहास-

अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी रोग के लिए जिम्मेदार माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबकुलोसिस बैक्टीरिया की खोज की थी। डॉ. रॉबर्ट कोच की ये खोज आगे चलकर टीबी के इलाज में बेहद मददगार साबित हुई। जिसके बाद डॉ. रॉबर्ट कोच को साल 1905 में नोबेल पुरस्‍कार से भी सम्‍मानित किया गया। टीबी रोग को लेकर लोगों के बीच जागरुकता फैलाने के लिए 24 मार्च की तारीख को चुना गया। जिसके बाद 24 मार्च को विश्‍व तपेदिक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई।

विश्व टीबी दिवस का महत्व-

सीडीसी के अनुसार, दुनियाभर के लोगों को टीबी रोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इन दिन का उद्देश्य टीबी के खिलाफ लड़ाई तेज करके इस रोग से निजात पाना है।

विश्व टीबी दिवस 2024 की थीम-

बता दें, हर साल विश्व टीबी दिवस मनाने के लिए एक खास थीम रखी जाती है। इस साल की थीम है-'हां! हम टीबी खत्म कर सकते हैं।' (Yes! We can end TB)।